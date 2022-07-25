В Херсоне оккупанты выводят гривну из оборота, останутся только рубли, – росСМИ

Россияне ввели в оборот рубли на захваченных территориях в конце мая. С тех пор в Херсонской области используется две валюты.

В Херсонской области планируют полностью вывести из оборота украинскую гривну. Об этом так называемый "заместитель главы областной администрации" Кирилл Стремоусов рассказал в интервью российской агентству ТАСС.

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Коллаборационист отметил, что в захваченном российскими войсками регионе будет действовать только российский рубль.

"Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль", – в частности, сказал он.

Стремоусов заявляет, что украинская валюта якобы становится непривлекательной для местного населения и бизнеса "из-за продолжающегося падения".

Также отмечается, что бивалютная зона на оккупированной территории действует с 23 мая, здесь фактически ходит две валюты. Как пишет российское СМИ, изначально курс устанавливался в размере два рубля за одну гривну, однако сейчас это 50 украинских копеек к 1,5 руб.

Напомним, так называемые "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях пройдут в начале сентября. Как сообщают российские журналисты, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий состоится в один день.

Вчера, 24 июля, коллаборанты рассказали, что в Запорожской области создается специальная "избирательная комиссия", которая должна заняться подготовкой "референдума о вхождении в состав России". Так называемый "глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что "референдум" решили провести осенью якобы по инициативе местных жителей.