У Херсоні окупанти виводять гривню з обігу, залишаться лише рублі, — росЗМІ

Росіяни ввели в обіг рублі на захоплених територіях наприкінці травня. З того часу в Херсонській області використовують дві валюти.

На Херсонщині планують повністю вивести з обігу українську гривню. Про це так званий "заступник голови обласної адміністрації" Кирило Стремоусов розповів в інтерв'ю російській агенції ТАРС.

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Колабораціоніст зазначив, що в захопленому російськими військами регіоні діятиме лише російський рубль.

"Гривня поступово виводитиметься з обігу в Херсонській області, у нас буде виключно рубль", — сказав він.

Стремоусов заявляє, що українська валюта нібито стає непривабливою для місцевого населення та бізнесу "через падіння, що продовжується".

Також наголошується, що бівалютна зона на окупованій території діє з 23 травня, тут фактично ходить дві валюти. Як пише російське ЗМІ, спочатку курс встановлювався уврозмірі два рублі за одну гривню, проте зараз це 50 українських копійок до 1,5 руб.

Нагадаємо, так звані "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях відбудуться на початку вересня. Як повідомляють російські журналісти, "волевиявлення" мешканців окупованих територій відбудеться в один день.

Учора, 24 липня, колаборанти розповіли, що в Запорізькій області створюється спеціальна "виборча комісія", яка має зайнятися підготовкою "референдуму про входження до складу Росії". Так званий "глава" окупаційної адміністрації Запорізької області Євгеній Балицький розповів, що "референдум" вирішили провести восени нібито з ініціативи місцевих мешканців.