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Под завалами остаются люди: ВС РФ обстреляли дом культуры в Чугуеве (фото)

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обстрел чугуев
Фото: Олег Синегубов/Facebook | Последствия обстрела Чугуева.

Спасателям в Харьковской области удалось вытащить из-под рухнувшего здания трех людей. Работы по спасению мирных жителей продолжаются.

В ночь на 25 июля оккупанты нанесли удар по дому культуры и школе в Чугуеве Харьковской области. Об этом у себя в Telegram–канале рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации главы ОВА, в подвале дома культуры прятались мирные жители, однако удар россиян практически полностью разрушил здание. Спасателям удалось вытащить из-под завалов трех людей. Работы по спасению пострадавших продолжаются.

Кроме этого, в результате атаки ВС РФ полностью или частично разрушены жилые дома, а также есть попадание по открытым территориям.

Как уточняет Синегубов со ссылкой на данные полиции, удар был нанесен зенитно-ракетным комплексом С300.

Часть ракет, запущенных с территории Российской Федерации, ВСУ удалось отбить, подчеркивает глава ОВА.

обстрел чугуев, чугуев
обстрел чугуев, чугуев
обстрел чугуев, чугуев
обстрел чугуев, чугуев
обстрел чугуев, чугуев
Фото: Олег Синегубов/Facebook
обстрел чугуев, чугуев
обстрел чугуев, чугуев
обстрел чугуев, чугуев
обстрел чугуев, чугуев
обстрел чугуев, чугуев
обстрел чугуев, чугуев
обстрел чугуев, чугуев

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь считает, что ВС РФ будут обстреливать порты и мосты в отместку за успехи ВСУ под Херсоном. По его словам, Украине необходимо обеспечить себя противовоздушной обороной. Для защиты нам нужны норвежские системы NASAMS – и как можно больше.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, есть разрушения и раненые.