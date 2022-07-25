Под завалами остаются люди: ВС РФ обстреляли дом культуры в Чугуеве (фото)

Спасателям в Харьковской области удалось вытащить из-под рухнувшего здания трех людей. Работы по спасению мирных жителей продолжаются.

В ночь на 25 июля оккупанты нанесли удар по дому культуры и школе в Чугуеве Харьковской области. Об этом у себя в Telegram–канале рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По информации главы ОВА, в подвале дома культуры прятались мирные жители, однако удар россиян практически полностью разрушил здание. Спасателям удалось вытащить из-под завалов трех людей. Работы по спасению пострадавших продолжаются.

Кроме этого, в результате атаки ВС РФ полностью или частично разрушены жилые дома, а также есть попадание по открытым территориям.

Как уточняет Синегубов со ссылкой на данные полиции, удар был нанесен зенитно-ракетным комплексом С300.

Часть ракет, запущенных с территории Российской Федерации, ВСУ удалось отбить, подчеркивает глава ОВА.

Фото: Олег Синегубов/Facebook

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь считает, что ВС РФ будут обстреливать порты и мосты в отместку за успехи ВСУ под Херсоном. По его словам, Украине необходимо обеспечить себя противовоздушной обороной. Для защиты нам нужны норвежские системы NASAMS – и как можно больше.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, есть разрушения и раненые.