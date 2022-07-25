Під завалами залишаються люди: ЗС РФ обстріляли будинок культури в Чугуєві (фото)

Рятувальникам у Харківській області вдалося витягнути трьох людей з-під будівлі, що обвалилася. Роботи з порятунку мирних мешканців продовжуються.

У ніч на 25 липня окупанти завдали удару по будинку культури та школи в Чугуєві Харківської області. Про це в себе в Telegram-каналі розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За інформацією голови ОВА, у підвалі будинку культури ховалися мирні жителі, проте удар росіян практично повністю зруйнував будинок. Рятувальникам удалося витягнути з-під завалів трьох людей. Роботи з порятунку постраждалих продовжуються.

Крім цього, внаслідок атаки ЗС РФ повністю або частково зруйновано житлові будинки, а також є потрапляння по відкритих територіях.

Як уточнює Синєгубов із посиланням на дані поліції, удару було завдано зенітно-ракетним комплексом С300.

Частину ракет, запущених із території Російської Федерації, ЗСУ вдалося відбити, наголошує глава ОВА.

Фото: Олег Синєгубов/Facebook

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Самусь вважає, що ЗС РФ обстрілюватимуть порти й мости, щоб помститися за успіхи ЗСУ під Херсоном. За його словами, Україні необхідно забезпечити себе протиповітряною обороною. Для захисту нам потрібні норвезькі системи NASAMS — і якнайбільше.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, є руйнування та поранені.