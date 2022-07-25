НАТО направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками, – генсек

По словам Йенса Столтенберга, Североатлантический Альянс поможет ВСУ перейти с советского оснащения на современное оборудование.

НАТО планирует направить Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками. Об этом в интервью сербской газете Kurir сообщил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"На саммите в Мадриде мы дали понять, что Украина может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", – подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, союзники продолжат оказывать Киеву существенную военную и финансовую поддержку. В частности, Альянс готов предоставить комплексный пакет помощи, включающий средства безопасной коммуникации, горючее, медицинские препараты и материалы, бронежилеты, защиту против мин, а также химических и биологических угроз.

"Если смотреть долгосрочно, то мы поможем Украине перейти с оснащения советской эры на современное оборудование НАТО, развить функциональную совместимость, а также дополнительно укрепить свои институты обороны и сферы безопасности", – в добавил Столтенберг.

Альянс намерен усилить боевые группы на своих восточных рубежах и довести численность Сил быстрого реагирования с нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс.

"Мы укрепим наши возможности по предоставлению подкреплений, в том числе за счет увеличения количества техники передового базирования и военного снаряжения. И увеличим способность распределения сил на первой линии, например ПВО, укрепим командование и контроль, модернизируем планы обороны с силами, предназначенными для обороны конкретных союзников", – рассказал генсек.

На саммите в Мадриде члены Альянса также договорились увеличить политическую и практическую поддержку и других партнеров блока, включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Республику Молдова, которые также могут стать целью военной агрессии Российской Федерации. Союзники готовы помочь странам нарастить свой военный потенциал и "укрепить устойчивость".

Напомним, в Черное море зашли 24 корабля НАТО. В военных учениях "Бриз" принимают участие 1390 военнослужащих из 11 стран.

Ранее экс-командир НАТО адмирал Джеймс Ставридис высказал мнение, что Путин скорее применит химическое оружие, чем ядерное. По его словам, химическая атака со стороны РФ может грозить Киеву, Одессе или Львову.