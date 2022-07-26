На нефтебазе в Донецке всю ночь бушевал пожар, горят цистерны с ГСМ (видео)

В росСМИ пишут, что возгорание началось после обстрела со стороны Украины. СтратКом ВСУ подтвердил информацию и сообщил что подготовка к уничтожению объекта была очень тщательной.

На нефтебазе в Буденновском районе оккупированного Донецка всю ночь бушевал пожар. Об этом сообщило агентство ТАСС, опубликовав соответствующее видео.

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Российские журналисты пишут, что пожар начался после обстрела со стороны Украины. Огонь виден в разных районах города, пламя разгорелось до двух метров в высоту.

Как уточняет агентство, горят цистерны с горюче-смазочными материалами. На месте работают местные пожарные и так называемая "народная милиция ДНР". Информации о пострадавших в СМИ нет.

Пропагандисты в "ДНР" также распространяют информацию, что Донецк обстреливался из орудий калибром 155 и 152 мм, а также из "Градов".

В местных донецких пабликах о пожаре написали еще в 2.20 ночи, тогда же появились первые фотографии и видео горящей нефтебазы. В 7.30 утра в телеграм-каналах сообщали, что база по-прежнему объята огнем.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ также подтвердило информацию по пожаре. Как уточнили в СтратКоме, подготовка к уничтожению объекта была очень тщательной.

"Подготовка к этому концерту в Донецке была очень тщательной, поэтому и такой "яркий" результат", – рассказали в управлении, также опубликовав видео пожара на нефтебазе.

Напомним, за последние несколько недель ВСУ уничтожили десятки важных стратегических объектов российской армии на оккупированных территориях. 25 июля министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские военные ликвидировали более полусотни складов боеприпасов ВС РФ при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS. Из-за массовой ликвидации складов войска РФ испытывают сложности с логистикой и лишаются возможности вести активные боевые действия.

Оперативное командование "Юг" также проинформировало, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт и склады с боеприпасами ВС РФ в южных регионах страны.