На нафтобазі в Донецьку всю ніч вирувала пожежа, горять цистерни з ПММ (відео)

У росЗМІ пишуть, що спалах розпочався після обстрілу з боку України. СтратКом ЗСУ підтвердив інформацію і повідомив, що підготовка до знищення об'єкта була дуже ретельною.

На нафтобазі в Будьоннівському районі окупованого Донецька всю ніч вирувала пожежа. Про це повідомило агентство ТАСС, опублікувавши відповідне відео.

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Російські журналісти пишуть, що пожежа почалася після обстрілу з боку України. Вогонь видно у різних районах міста, полум'я розгорілося до двох метрів заввишки.

Як уточнює агентство, горять цистерни із пально-мастильними матеріалами. На місці працюють місцеві пожежники та так звана "народна міліція ДНР". Інформації щодо постраждалих у ЗМІ немає.

Пропагандисти в "ДНР" також розповсюджують інформацію, що Донецьк обстрілювали зі зброї калібром 155 та 152 мм, а також із "Градів".

У місцевих донецьких пабліках про пожежу написали ще о 2:20 ночі, тоді ж з'явилися перші фотографії та відео нафтобази у вогні. О 7:30 ранку в телеграм-каналах повідомляли, що база, як і раніше, охоплена вогнем.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ також підтвердило інформацію про пожежі. Як уточнили в СтратКомі, підготовка до знищення об'єкта була дуже ретельною.

"Підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий "яскравий" результат", — розповіли в управлінні, також опублікувавши відео пожежі на нафтобазі.

Нагадаємо, за останні кілька тижнів ЗСУ знищили десятки важливих стратегічних об'єктів російської армії на окупованих територіях. 25 липня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українські військові ліквідували понад півсотню складів боєприпасів ЗС РФ за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS. Через масову ліквідацію складів війська РФ відчувають складнощі з логістикою і позбавляються можливості вести активні бойові дії.

Оперативне командування "Південь" також поінформувало, що ЗСУ знищили командно-спостережний пункт та склади з боєприпасами ЗС РФ у південних регіонах країни.