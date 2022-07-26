Больше всех на Bayraktar для Украины пожертвовали белорусы, — организатор польской акции

Большинство белорусов поддерживают украинцев, а на стороне Путина находится только Лукашенко, заверил инициатор сбора средств, журналист Славомир Сераковский.

Больше всех на турецкий беспилотник Bayraktar TB2 в рамках сбора средств, организованного в Польше, пожертвовали белорусы. Деньги, накопившиеся на их виртуальной копилке, составили львиную долю всех пожертвований. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал организатор акции польский журналист Славомир Сераковский.

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"Белорусы активно поддержали сбор средств на беспилотник для Украины. С первого дня я пригласил белорусов, проживающих в Польше, чтобы они создали свою виртуальную копилку в рамках акции и в результате они собрали больше всего средств из всех копилок", — сказал собеседник издания.

Также журналист указал, что активное участие белорусов в сборе средств на технику для Украины является свидетельством того, что на стороне Кремля только руководство Беларуси в лице Александра Лукашенко, в то время как большинство белорусов поддерживает Киев в его борьбе против российской агрессии.

Помимо этого Сераковский поделился другими историями, связанные с акцией. По его словам, был случай, когда поляк Яцек пожертвовал на Bayraktar 5 злотых (около 40 грн) из своей социальной помощи в размере 717 злотых, которая считается небольшой по меркам Польши. В комментариях мужчина сообщил, что у него инвалидность, поэтому он не может перечислить больше денег, однако все равно чувствует потребность помочь. В результате организаторы акции организовали дополнительный сбор средств для Яцека, в результате которого удалось собрать сумму, эквивалентную трем его месячным социальным выплатам.

Еще один пример активной позиции участников акции — случай с супружеской парой, которая отмечала 50-ю годовщину брака и попросила вместо подарков перечислить средства на беспилотник для украинской армии.

Также Сераковский рассказал изданию историю о том, как мужчина, который активно следил за акцией, скончался, не дождавшись ее завершения. Однако его семья перед похоронами попросила всех вместо покупки цветов на похороны перевести деньги на БПЛА.

Журналист выразил мнение, что страны Западной Европы поставляют Украине недостаточно оружия.

"Сбором средств на Bayraktar я хотел показать пример: если правительства Западной Европы не мобилизуются сильнее для помощи Украине, то мы мобилизуемся как гражданское общество", — сказал Сераковский.

Вчера организатор акции сообщил, что в рамках нее удалось собрать всю необходимую для покупки беспилотника сумму — 22,5 млн злотых (около 5 млн долларов).

Напомним, в рамка украинского проекта "Народный Байрактар" нужно было собрать 500 млн грн, чтобы купить для ВСУ три ударных БПЛА. За трое суток украинцы пожертвовали свыше 600 млн грн. После этого компания-производитель Baykar заявила, что передаст три беспилотника бесплатно.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Беларусь втягивают в войну активнее, чем это было в феврале и весной. Тем не менее, глава государства выразил уверенность, что белорусский народ поддерживает украинцев и не будет участвовать в войне против них.