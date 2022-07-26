Найбільше на Bayraktar для України пожертвували білоруси, — організатор польської акції

Більшість білорусів підтримують українців, а на боці Путіна знаходиться лише Лукашенко, запевнив ініціатор збору коштів, журналіст Славомір Сераковський.

Найбільше на турецький безпілотник Bayraktar TB2 у межах збору коштів, організованого в Польщі, пожертвували білоруси. Гроші, що накопичилися на їхній віртуальній скарбничці, склали левову частку всіх пожертвувань. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів організатор акції польський журналіст Славомір Сераковський.

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"Білоруси активно підтримали збір коштів на безпілотник для України. З першого дня я запросив білорусів, які мешкають у Польщі, щоб вони створили свою віртуальну скарбничку в межах акції і в результаті вони зібрали найбільше коштів з усіх скарбничок", — сказав співрозмовник видання.

Також журналіст зазначив, що активна участь білорусів у зборі коштів на техніку для України є доказом того, що на боці Кремля лише керівництво Білорусі в особі Олександра Лукашенка, тоді як більшість білорусів підтримує Київ у його боротьбі проти російської агресії.

Крім цього, Сераковський поділився іншими історіями, пов'язаними з акцією. За його словами, був випадок, коли поляк Яцек пожертвував на Bayraktar 5 злотих (близько 40 грн) зі своєї соціальної допомоги у розмірі 717 злотих, яка вважається невеликою за мірками Польщі. У коментарях чоловік повідомив, що має інвалідність, тому він не може перерахувати більше грошей, проте все одно відчуває потребу допомогти. В результаті організатори акції організували додатковий збір коштів для Яцека, і вдалося зібрати суму, еквівалентну трьом його місячним соціальним виплатам.

Ще один приклад активної позиції учасників акції — випадок із подружньою парою, яка відзначала 50-ті роковини шлюбу та попросила замість подарунків перерахувати кошти на безпілотник для української армії.

Також Сераковський розповів виданню історію, як чоловік, який активно стежив за акцією, помер, не дочекавшись її завершення. Однак його родина перед похороном попросила всіх замість купівлі квітів на похорон переказати гроші на БПЛА.

Журналіст висловив думку, що країни Західної Європи постачають Україні недостатньо зброї.

"Збором коштів на Bayraktar я хотів показати приклад: якщо уряди Західної Європи не мобілізуються сильніше для допомоги Україні, то ми мобілізуємось як громадянське суспільство", — сказав Сераковський.

Учора організатор акції повідомив, що в межах неї вдалося зібрати всю необхідну для купівлі безпілотника суму — 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів).

Нагадаємо, в рамках українського проєкту "Народний Байрактар" потрібно було зібрати 500 млн грн, щоб купити для ЗСУ три ударні БПЛА. За три доби українці пожертвували понад 600 млн грн. Після цього компанія-виробник Baykar заявила, що передасть три безпілотники безплатно.

Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж це було в лютому та навесні. Проте глава держави висловив упевненість, що білоруський народ підтримує українців і не братиме участі у війні проти них.