ОТРК "Гром-2": как бы изменил войну ракетный комплекс, если бы его финансировали (фото)

Планировалось, что ракеты комплекса "Гром-2" будут способны поражать цели на дистанции до 500 км. Этого было бы достаточно, чтобы уничтожать военные объекты на территории РФ.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" — это одна из перспективных разработок, которые бы стали противовесом для российских "Искандеров". Об этом сообщает Defense Express.

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"Гром-2" разрабатывался с возможностью поражения целей на дистанции до 500 км. С таким комплексом украинская армия была бы способна уничтожать российские аэродромы, самолеты и "Искандеры" на российской территории. КБ "Южное" неоднократно говорило о готовности работать над ОТРК, однако программа годами не получала финансирования. Все работы проходили по инициативе предприятия и по заказу Саудовской Аравии.

В октябре 2020 года сообщалось, что на завершение испытаний "Грома-2" нужно 300 млн долларов. Работы по разработке тянутся с 2010 года.

Характеристики ракеты для "Гром-2"

масса боевой части ракеты — 480 кг

общая масса ракеты — 3 тонны

дальность стрельбы — от 50 до 500 км

[ + – ] Макет ракеты для ОТРК "Гром-2"

Как пишут авторы, по сути "Гром-2" является аналогом российских "Искандеров" и он бы стал неядерным оружием сдерживания.

"Войны бы не было" — спикер ВВС Украины

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявляет, что если бы украинская армия имела на вооружении "Гром-2" с 1000 ракет к ним, то "никаких боевых действий бы не было". ВСУ могли бы достать военные объекты на территории РФ.

"Этими комплексами с ракетами 500-километровой дальностью можно было бы доставать аж до Москвы. Можно было бы накрыть все их аэродромы, откуда они били авиацией или "Искандеры". Но почему-то это программа не финансировалась годами", — рассказал Игнат.

Напомним, Фокус еще в 2018 году писал, что ОТРК "Гром-2" может стать ответом на российское супероружие. Тогда прогнозировалось, что серийное производство могло начаться в 2020 году.

Президент Беларуси Лукашенко признал участие в войне против Украины. С белорусской территории наносились удары "Искандерами".