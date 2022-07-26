ОТРК "Грім-2": як би змінив війну ракетний комплекс, якби його фінансували (фото)

Планувалося, що ракети комплексу "Грім-2" здатні вражати цілі на дистанції до 500 км. Цього було б достатньо, щоб знищувати військові об'єкти біля РФ.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2" — це одна з перспективних розробок, які стали б противагою для російських "Іскандерів". Про це повідомляє Defense Express.

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"Грім-2" розроблявся із можливістю ураження цілей на дистанції до 500 км. З таким комплексом українська армія була б здатна знищувати російські аеродроми, літаки та "Іскандери" на російській території. КБ "Південне" неодноразово говорило про готовність працювати над ОТРК, проте програма роками не отримувала фінансування. Всі роботи проходили з ініціативи підприємства та на замовлення Саудівської Аравії.

У жовтні 2020 року повідомлялося, що на завершення випробувань "Грому-2" потрібно 300 млн доларів. Роботи з розробки тривають із 2010 року.

Характеристики ракети для "Грім-2"

маса бойової частини ракети — 480 кг

загальна маса ракети — 3 тонни

дальність стрільби — від 50 до 500 км

[ + – ] Макет ракети для ОТРК "Грім-2"

Як пишуть автори, по суті "Грім-2" є аналогом російських "Іскандерів" і він став би неядерною зброєю стримування.

"Війни не було б" — речник ВПС України

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявляє, що якби українська армія мала на озброєнні "Грім-2" з 1000 ракет до них, то "жодних бойових дій не було б". ЗСУ могли б дістати військові об'єкти біля РФ.

"Цими комплексами з ракетами 500-кілометрової дальності можна було б діставати аж до Москви. Можна було б накрити всі їхні аеродроми, звідки вони били авіацією або "Іскандерами". Але чомусь ця програма не фінансувалася роками", — розповів Ігнат.

Нагадаємо, Фокус ще 2018 року писав, що ОТРК "Грім-2" може стати відповіддю на російську суперзброю. Тоді прогнозувалося, що серійне виробництво могло розпочатися 2020 року.

Президент Білорусі Лукашенко визнав участь у війні проти України. З білоруської території завдавали удари "Іскандерами".