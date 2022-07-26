Обратились более 100 семей: от Путина потребовали найти пропавших в Украине оккупантов (фото)

В обращении родственников пропавших к российскому президенту несколько пунктов, но требования прекратить войну среди них нет.

К президенту России обратились семьи российских военнослужащих с требованием найти своих сыновей, мужей и братьев, пропавших во время войны в Украине, пишут "Север.Реалии", которые располагают копией документа.

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"Требуем найти наших близких, внести в списки военнопленных, которые пропали без вести, — сказано в обращении, которые родные пропавших передали в приемную администрации президента РФ 26 июля. — Работа по поиску не ведется, так как они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) – так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет".

Под обращением подписались 106 человек — по одному от каждой семьи. Они требуют от Путина не только найти их родных, но и создать в каждом регионе РФ пункт, где родственникам военнослужащих помогали бы с поиском живых, пленных, раненых и погибших на войне.

Также авторы письма потребовали встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и назначения президентом представителя, который должен отчитаться перед родными о проделанной работе. Помимо этого в обращении есть требования вернуть домой всех пленных и инициировать проведение ДНК-тестов, чтобы была возможность идентифицировать тела погибших, похороненных в Украине. При этом в письме нет требования к президенту прекратить войну в Украине.

Люди получают противоречивые отписки

"Север.Реалии" приводят истории нескольких подписантов обращения. Жительница Петрозаводска Ирина Чистякова пытается найти 19-летнего сына Кирилла несколько месяцев. За это время она получила множество противоречащих друг другу отписок из различных ведомств. Ирине сообщали, что ее сын жив и воюет в Украине, затем — что он попал в плен, также есть извещение о том, что парень погиб.

[ + – ] Мать пропавшего оккупанта Ирина Чистякова несколько месяцев не может добиться правды о том, где ее сын Фото: Радио Свобода

Чистякова обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и в начале лета получила от нее ответ со ссылкой на данные Минобороны о том, что сын жив и "удерживается незаконно украинской стороной".

"Как он там оказался, что значит "незаконно"? Он незаконно там вообще оказался в Украине, — говорит Ирина Чистякова. — Я позвонила в Министерство обороны и сообщила, что у меня на руках есть ответ уполномоченного по правам человека Москальковой, спросила, почему мой сын до сих пор не внесен в списки военнопленных. После этого мне перезвонили из Министерства обороны и сказали, что статус военнопленного не подтвержден. Получается, что Москалькова получила ответ от Министерства обороны, дала этот ответ мне, но он не несет никакой юридической силы".

[ + – ] Ответ уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой

Регулярные звонки в Минобороны ни к чему не привели. Иногда матери отвечали, что ее сын в строю и с ним все хорошо. 30 июня ей заявили, что, по данным разведки, Кирилл Чистяков находится в плену. 2 июля на "горячей линии" Минобороны ответили, что официальный статус ее сына – пропавший без вести.

Женщина создала чат, в который входит уже около 2,5 тыс. человек, все они пытаются найти информацию о своих пропавших родных. После этого ей стали угрожать.

"Один полковник мне сказал: военные психи, если ты дожмешь до конца, то произойдет непоправимое, и что я не с той структурой начала войну", – утверждает Ирина.

На угрозы пожаловалась еще одна собеседница издания, которая утверждает, что сотрудники ФСБ приказали ей молчать. Между тем, родственники пропавших без вести надеются, что им поможет огласка в СМИ, уже были прецеденты, когда после поднявшейся шумихи чиновники начинали шевелиться.

Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России не собираются обменивать украинских военнопленных.

Фокус в своей статье детально рассказывал, как Украина возвращает домой своих военнопленных и объяснял, в чем заключается трудности переговоров с Россией.