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Военный Фокус Российско-украинская война

Обратились более 100 семей: от Путина потребовали найти пропавших в Украине оккупантов (фото)

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Ирина Чистякова и Кирилл Чистяков, пропавшие без вести, обращение к Путину, идентификация погибших, российские пленные
Мать пропавшего в Украине оккупанта Кирилла Чистякова, как и многие другие, утверждает, что его обманом увезли на войну

В обращении родственников пропавших к российскому президенту несколько пунктов, но требования прекратить войну среди них нет.

К президенту России обратились семьи российских военнослужащих с требованием найти своих сыновей, мужей и братьев, пропавших во время войны в Украине, пишут "Север.Реалии", которые располагают копией документа.

"Требуем найти наших близких, внести в списки военнопленных, которые пропали без вести, — сказано в обращении, которые родные пропавших передали в приемную администрации президента РФ 26 июля. — Работа по поиску не ведется, так как они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) – так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет".

Под обращением подписались 106 человек — по одному от каждой семьи. Они требуют от Путина не только найти их родных, но и создать в каждом регионе РФ пункт, где родственникам военнослужащих помогали бы с поиском живых, пленных, раненых и погибших на войне.

Также авторы письма потребовали встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и назначения президентом представителя, который должен отчитаться перед родными о проделанной работе. Помимо этого в обращении есть требования вернуть домой всех пленных и инициировать проведение ДНК-тестов, чтобы была возможность идентифицировать тела погибших, похороненных в Украине. При этом в письме нет требования к президенту прекратить войну в Украине.

Люди получают противоречивые отписки

"Север.Реалии" приводят истории нескольких подписантов обращения. Жительница Петрозаводска Ирина Чистякова пытается найти 19-летнего сына Кирилла несколько месяцев. За это время она получила множество противоречащих друг другу отписок из различных ведомств. Ирине сообщали, что ее сын жив и воюет в Украине, затем — что он попал в плен, также есть извещение о том, что парень погиб.

Ирина Чистякова, от Путина потребовали найти пропавших без вести
Мать пропавшего оккупанта Ирина Чистякова несколько месяцев не может добиться правды о том, где ее сын
Фото: Радио Свобода

Чистякова обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и в начале лета получила от нее ответ со ссылкой на данные Минобороны о том, что сын жив и "удерживается незаконно украинской стороной".

"Как он там оказался, что значит "незаконно"? Он незаконно там вообще оказался в Украине, — говорит Ирина Чистякова. — Я позвонила в Министерство обороны и сообщила, что у меня на руках есть ответ уполномоченного по правам человека Москальковой, спросила, почему мой сын до сих пор не внесен в списки военнопленных. После этого мне перезвонили из Министерства обороны и сказали, что статус военнопленного не подтвержден. Получается, что Москалькова получила ответ от Министерства обороны, дала этот ответ мне, но он не несет никакой юридической силы".

Ответ уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой
Ответ уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой

Регулярные звонки в Минобороны ни к чему не привели. Иногда матери отвечали, что ее сын в строю и с ним все хорошо. 30 июня ей заявили, что, по данным разведки, Кирилл Чистяков находится в плену. 2 июля на "горячей линии" Минобороны ответили, что официальный статус ее сына – пропавший без вести.

Женщина создала чат, в который входит уже около 2,5 тыс. человек, все они пытаются найти информацию о своих пропавших родных. После этого ей стали угрожать.

"Один полковник мне сказал: военные психи, если ты дожмешь до конца, то произойдет непоправимое, и что я не с той структурой начала войну", – утверждает Ирина.

На угрозы пожаловалась еще одна собеседница издания, которая утверждает, что сотрудники ФСБ приказали ей молчать. Между тем, родственники пропавших без вести надеются, что им поможет огласка в СМИ, уже были прецеденты, когда после поднявшейся шумихи чиновники начинали шевелиться.

Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России не собираются обменивать украинских военнопленных.

Фокус в своей статье детально рассказывал, как Украина возвращает домой своих военнопленных и объяснял, в чем заключается трудности переговоров с Россией.