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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Звернулися понад 100 сімей: від Путіна зажадали знайти окупантів, що зникли в Україні (фото)

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Ірина Чистякова та Кирило Чистяков, зниклі безвісти, звернення до Путіна, ідентифікація загиблих, російські полонені
Мати зниклого в Україні окупанта Кирила Чистякова, як і багато інших, стверджує, що його обманом відвезли на війну

У зверненні родичів зниклих до російського президента кілька пунктів, але вимог припинити війну серед них немає.

До президента Росії звернулися сім'ї російських військовослужбовців з вимогою знайти своїх синів, чоловіків і братів, які зникли під час війни в Україні, пишуть "Північ.Реалії", які мають копію документа.

"Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти, — сказано у зверненні, яке рідні зниклих передали до приймальної адміністрації президента РФ 26 липня. — Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ більше п'яти місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що постійно змінюються, родичам доводиться шукати факти і доводити самим, що їх син, чоловік у полоні (загинув) — так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає.

Під зверненням підписалися 106 осіб — по одному від кожної сім'ї. Вони вимагають від Путіна не тільки знайти їх рідних, а й створити у кожному регіоні РФ пункт, де родичам військовослужбовців допомагали б із пошуком живих, полонених, поранених і загиблих на війні.

Також автори листа вимагали зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та призначення президентом представника, який має звітувати перед рідними про виконану роботу. Крім цього, у зверненні є вимоги повернути додому всіх полонених та ініціювати проведення ДНК-тестів, щоб була можливість ідентифікувати тіла загиблих, похованих в Україні. При цьому лист не має вимоги до президента припинити війну в Україні.

Люди отримують суперечливі відписки

"Північ.Реалії" наводять історії кількох підписантів звернення. Мешканка Петрозаводська Ірина Чистякова намагається знайти 19-річного сина Кирила кілька місяців. За цей час вона отримала безліч відписок, що суперечать один одному, з різних відомств. Ірині повідомляли, що її син живий і воює в Україні, потім — він потрапив у полон, також є повідомлення про те, що хлопець загинув.

Ірина Чистякова, від Путіна зажадали знайти зниклих безвісти
Мати зниклого окупанта Ірина Чистякова кілька місяців не може добитися правди про те, де її син
Фото: Радио Свобода

Чистякова звернулася до уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової і на початку літа отримала від неї відповідь з посиланням на дані Міноборони про те, що син живий і "утримується незаконно українською стороною".

"Як він там опинився, що означає "незаконно"? Він незаконно там взагалі опинився в Україні, — каже Ірина Чистякова. — Я зателефонувала у Міністерство оборони і повідомила, що у мене на руках є відповідь уповноваженої з прав людини Москалькової, запитала, чому мій син досі не внесений до списків військовополонених. Після цього мені передзвонили з Міністерства оборони і сказали, що статус військовополоненого не підтверджений".

Відповідь уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової
Відповідь уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової

Регулярні дзвінки у Міноборони нічого не дали. Іноді матері відповідали, що її син у строю і з ним усе гаразд. 30 червня їй заявили, що, за даними розвідки, Кирило Чистяков перебуває у полоні. 2 липня на "гарячій лінії" Міноборони відповіли, що офіційний статус її сина — зниклий безвісти.

Жінка створила чат, у якому вже близько 2,5 тис. людей, усі вони намагаються знайти інформацію про своїх зниклих рідних. Після цього їй погрожували.

"Один полковник мені сказав: військові психи, якщо ти дотиснеш до кінця, то станеться непоправне, і що я не з тією структурою розпочала війну", — стверджує Ірина.

На погрози поскаржилася ще одна співрозмовниця видання, яка стверджує, що співробітники ФСБ наказали їй мовчати. Тим часом, родичі зниклих безвісти сподіваються, що їм допоможе розголос у ЗМІ, вже були прецеденти, коли після піднятого галасу чиновники починали ворушитися.

Нагадаємо, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що в Росії не збираються обмінювати українських військовополонених.

Фокус у своїй статті детально розповідав, як Україна повертає додому своїх військовополонених та пояснював, у чому полягають труднощі переговорів із Росією.