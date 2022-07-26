Звернулися понад 100 сімей: від Путіна зажадали знайти окупантів, що зникли в Україні (фото)

У зверненні родичів зниклих до російського президента кілька пунктів, але вимог припинити війну серед них немає.

До президента Росії звернулися сім'ї російських військовослужбовців з вимогою знайти своїх синів, чоловіків і братів, які зникли під час війни в Україні, пишуть "Північ.Реалії", які мають копію документа.

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"Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти, — сказано у зверненні, яке рідні зниклих передали до приймальної адміністрації президента РФ 26 липня. — Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ більше п'яти місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що постійно змінюються, родичам доводиться шукати факти і доводити самим, що їх син, чоловік у полоні (загинув) — так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає.

Під зверненням підписалися 106 осіб — по одному від кожної сім'ї. Вони вимагають від Путіна не тільки знайти їх рідних, а й створити у кожному регіоні РФ пункт, де родичам військовослужбовців допомагали б із пошуком живих, полонених, поранених і загиблих на війні.

Також автори листа вимагали зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та призначення президентом представника, який має звітувати перед рідними про виконану роботу. Крім цього, у зверненні є вимоги повернути додому всіх полонених та ініціювати проведення ДНК-тестів, щоб була можливість ідентифікувати тіла загиблих, похованих в Україні. При цьому лист не має вимоги до президента припинити війну в Україні.

Люди отримують суперечливі відписки

"Північ.Реалії" наводять історії кількох підписантів звернення. Мешканка Петрозаводська Ірина Чистякова намагається знайти 19-річного сина Кирила кілька місяців. За цей час вона отримала безліч відписок, що суперечать один одному, з різних відомств. Ірині повідомляли, що її син живий і воює в Україні, потім — він потрапив у полон, також є повідомлення про те, що хлопець загинув.

[ + – ] Мати зниклого окупанта Ірина Чистякова кілька місяців не може добитися правди про те, де її син Фото: Радио Свобода

Чистякова звернулася до уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової і на початку літа отримала від неї відповідь з посиланням на дані Міноборони про те, що син живий і "утримується незаконно українською стороною".

"Як він там опинився, що означає "незаконно"? Він незаконно там взагалі опинився в Україні, — каже Ірина Чистякова. — Я зателефонувала у Міністерство оборони і повідомила, що у мене на руках є відповідь уповноваженої з прав людини Москалькової, запитала, чому мій син досі не внесений до списків військовополонених. Після цього мені передзвонили з Міністерства оборони і сказали, що статус військовополоненого не підтверджений".

[ + – ] Відповідь уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової

Регулярні дзвінки у Міноборони нічого не дали. Іноді матері відповідали, що її син у строю і з ним усе гаразд. 30 червня їй заявили, що, за даними розвідки, Кирило Чистяков перебуває у полоні. 2 липня на "гарячій лінії" Міноборони відповіли, що офіційний статус її сина — зниклий безвісти.

Жінка створила чат, у якому вже близько 2,5 тис. людей, усі вони намагаються знайти інформацію про своїх зниклих рідних. Після цього їй погрожували.

"Один полковник мені сказав: військові психи, якщо ти дотиснеш до кінця, то станеться непоправне, і що я не з тією структурою розпочала війну", — стверджує Ірина.

На погрози поскаржилася ще одна співрозмовниця видання, яка стверджує, що співробітники ФСБ наказали їй мовчати. Тим часом, родичі зниклих безвісти сподіваються, що їм допоможе розголос у ЗМІ, вже були прецеденти, коли після піднятого галасу чиновники починали ворушитися.

Нагадаємо, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що в Росії не збираються обмінювати українських військовополонених.

Фокус у своїй статті детально розповідав, як Україна повертає додому своїх військовополонених та пояснював, у чому полягають труднощі переговорів із Росією.