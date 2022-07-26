Российские оккупанты захватили Новолуганское на Донбассе, — городская военная администрация

Информация о том, что оккупанты также взяли под контроль самую мощную ТЭЦ Украины — Углегорскую — пока не подтвердилась.

Украинские военные были вынужденны отойти от поселка Новолуганское в Донецкой области. Вероятно, в город уже зашли российские военные, сообщил заместитель начальника Светлодарской городской военной администрации Максим Черевко.

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"Мы отошли от пгт Новолуганское. Куда именно отошли – сказать не могу. Мне известно, что вывод войск был под плотным напором". — сказал Черевко.

По его словам, российские войска до сих пор ведут обстрелы возле Семигорья и Кодымы. Вся сторона под шквальными артиллерийскими обстрелами, а также осуществляются авиаудары.

Черевко также высказался по поводу информации о том, что войска РФ уже разместились на Углегорской ТЭС. Чиновник не стал подтверждать этот инсайд, но и не опроверг его.

Ранее аналитики из Института изучения войны сделали предположение, что ВС РФ, вероятно, 26 июля захватили Новолуганское и Углегорскую ТЭС на Донбассе.

Специалисты сообщают, что согласно кадрам из социальных сетей, российские военные из ЧВК "Вагнер" продвинулись в Новолуганское, а российские и украинские источники говорят о захвате Углегорской ТЭС. Вероятно, это произошло из-за контролируемого отвода украинской армии.

Напомним, 21 июля в британской разведке сообщили, что ВС РФ, вероятно, приближаются к Углегорской ТЭС. По данным Минобороны страны, в приоритете России — захватить критическую инфраструктура Украины, в том числе и электростанции.

Несколько ранее на ТЭС в Светлодарске из-за обстрела ВС РФ начался пожар. По предварительным данным, в результате обстрела загорелось административное здание.