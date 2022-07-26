Російські окупанти захопили Новолуганське на Донбасі, — міська військова адміністрація

Інформація про те, що окупанти також взяли під контроль найпотужнішу ТЕЦ України — Вуглегірську — поки що не підтвердилася.

Українські військові були змушені відійти від селища Новолуганське на Донеччині. Ймовірно, до міста вже зайшли російські військові, — повідомив заступник начальника Світлодарської міської військової адміністрації Максим Черевко.

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"Ми відійшли від смт Новолуганське. Куди саме відійшли — сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним натиском", — сказав Черевко.

За його словами, російські війська досі ведуть обстріл біля Семигір'я та Кодими. Вся сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також здійснюються авіаудари.

Черевко також висловився щодо інформації про те, що війська РФ вже розмістилися на Вуглегірській ТЕС. Чиновник не став підтверджувати цей інсайд, але не спростував його.

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни зробили припущення, що ЗС РФ, ймовірно, 26 липня захопили Новолуганську та Вуглегірську ТЕС на Донбасі.

Фахівці повідомляють, що згідно з кадрами із соціальних мереж, російські військові з ПВК "Вагнер" просунулися до Новолуганського, а російські та українські джерела говорять про захоплення Вуглегірської ТЕС. Ймовірно, це сталося через контрольоване відведення української армії.

Нагадаємо, 21 липня у британській розвідці повідомили, що ЗС РФ, ймовірно, наближаються до Вуглегірської ТЕС. За даними Міноборони країни, у пріоритеті Росії захопити критичну інфраструктуру України, зокрема й електростанції.

Трохи раніше на ТЕС у Світлодарську через обстріл ЗС РФ почалася пожежа. За попередніми даними, внаслідок обстрілу спалахнула адміністративна будівля.