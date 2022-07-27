200 км до Тайваня: Китай возобновил работу военной авиабазы после модернизации (фото)
Авиабаза в Лунтяне получила расширение полос, укрепленные базы для хранения самолетов и боеприпасов. Она ближе всего находится к столице Тайваня Тайбэю.
Спутниковые снимки показывают, что многолетняя модернизация авиабазы в 200 км близости от Тайваня почти завершены. Истребители уже пребывают на базе. Об этом сообщает The War Zone.
База в Лунтяне является ближайшим китайским аэродромом к столице Тайваня Тайбэю. На авиабазе находятся истребители Су-27 и беспилотные самолеты J-6. Последние китайская армия, вероятно, будет использовать для подавления ПВО Тайваня на начальных этапах вероятного вторжения.
После модернизации на авиабазе появились укрепленные места для хранения истребителей, специальные хранилища для хранения боеприпасов, которые отделены друг от друга таким образом, что в случае подрыва одного, другие не будут детонировать.
Спутниковые снимки датированы 8 июля, на тот момент работы над укрытиями для самолетов еще не были готовы. Их строили на протяжении двух лет и сейчас работы завершаются.
Присутствие истребителей типа Су-27 и J-6, припаркованных в разных местах, указывает на то, что в настоящее время в Лунтяне возобновились нормальные или почти нормальные операции.
В общем, вполне возможно, что недавно расширенная авиабаза Лунтянь теперь способна принимать различные типы самолетов, и в целом их больше. Ее расширенные объекты, которые включают в себя значительное новое пространство открытой рампы по обеим сторонам основной взлетно-посадочной полосы, вполне могут вместить большое количество транзитных самолетов. Они могут осуществлять поддержку различных видов операций.
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