200 км до Тайваня: Китай возобновил работу военной авиабазы после модернизации (фото)

Авиабаза в Лунтяне получила расширение полос, укрепленные базы для хранения самолетов и боеприпасов. Она ближе всего находится к столице Тайваня Тайбэю.

Спутниковые снимки показывают, что многолетняя модернизация авиабазы в 200 км близости от Тайваня почти завершены. Истребители уже пребывают на базе. Об этом сообщает The War Zone.

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База в Лунтяне является ближайшим китайским аэродромом к столице Тайваня Тайбэю. На авиабазе находятся истребители Су-27 и беспилотные самолеты J-6. Последние китайская армия, вероятно, будет использовать для подавления ПВО Тайваня на начальных этапах вероятного вторжения.

[ + – ] Расширение авиабазы в Лунтяне

После модернизации на авиабазе появились укрепленные места для хранения истребителей, специальные хранилища для хранения боеприпасов, которые отделены друг от друга таким образом, что в случае подрыва одного, другие не будут детонировать.

[ + – ] Авиабаза в 2021 году

Спутниковые снимки датированы 8 июля, на тот момент работы над укрытиями для самолетов еще не были готовы. Их строили на протяжении двух лет и сейчас работы завершаются.

[ + – ] Авиабаза в 2019 году, до модернизации

Присутствие истребителей типа Су-27 и J-6, припаркованных в разных местах, указывает на то, что в настоящее время в Лунтяне возобновились нормальные или почти нормальные операции.

В общем, вполне возможно, что недавно расширенная авиабаза Лунтянь теперь способна принимать различные типы самолетов, и в целом их больше. Ее расширенные объекты, которые включают в себя значительное новое пространство открытой рампы по обеим сторонам основной взлетно-посадочной полосы, вполне могут вместить большое количество транзитных самолетов. Они могут осуществлять поддержку различных видов операций.

Напомним, в Китае пригрозили США из-за визита Пелоси на Тайвань. Военные могут принять "решительные меры" для защиты территориальной целостности.

Ранее в Минобороны Японии заявили, что угроза нападения Китая на Тайвань чрезвычайно высока.