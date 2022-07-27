200 км до Тайваню: Китай відновив роботу військової авіабази після модернізації (фото)

Авіабаза у Лунтяні отримала розширення смуг, укріплені бази для зберігання літаків і боєприпасів. Вона найближче знаходиться до столиці Тайваню Тайбею.

Супутникові знімки показують, що багаторічна модернізація авіабази за 200 км близькості від Тайваню майже завершена. Винищувачі вже перебувають на базі. Про це повідомляє The War Zone.

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База в Лунтяні є найближчим китайським аеродромом до столиці Тайваню Тайбею. На авіабазі знаходяться винищувачі Су-27 та безпілотні літаки J-6. Останні китайська армія, ймовірно, використовуватиме придушення ППО Тайваню на початкових етапах ймовірного вторгнення.

[ + – ] Розширення авіабази в Лунтяні

Після модернізації на авіабазі з'явилися укріплені місця для зберігання винищувачів, спеціальні сховища для зберігання боєприпасів, які відокремлені один від одного так, що в разі підриву одного інші не будуть детонувати.

[ + – ] Авіабаза у 2021 році

Супутникові знімки датовані 8 липня, на той момент роботи над укриттями для літаків ще не були готові. Їх будували протягом двох років, і зараз роботи завершуються.

[ + – ] Авіабаза у 2019 році, до модернізації

Присутність винищувачів типу Су-27 та J-6, припаркованих у різних місцях, вказує на те, що наразі у Лунтяні відновились нормальні чи майже нормальні операції.

Загалом цілком можливо, що нещодавно розширена авіабаза Лунтянь тепер здатна приймати різні типи літаків, і загалом їх більше. Її розширені об'єкти, які враховують значний новий простір відкритої рампи по обидва боки основної злітно-посадкової смуги, цілком можуть вмістити велику кількість транзитних літаків. Вони можуть підтримувати різні види операцій.

Нагадаємо, у Китаї пригрозили США через візит Пелосі до Тайваню. Військові можуть вжити "рішучих заходів" для захисту територіальної цілісності.

Раніше в Міноборони Японії заявили, що загроза нападу Китаю на Тайвань є надзвичайно високою.