Загроза нападу Китаю на Тайвань надзвичайно висока, – Міноборони Японії

Японські військові говорять про повномасштабну десантну операцію Китаю з використанням засобів радіоелектронної боротьби. Регіону загрожує посилення співпраці Москви та Пекіна.

Китай з високою ймовірністю може розпочати військову операцію на Тайвані, такий сценарій загрожує Японії. Про це йдеться у щорічній доповіді японського Міністерства оборони під назвою "Біла книга оборони".

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"Політичне, економічне та військове суперництво між націями очевидне. Виклик, кинутий міжнародному порядку, набув глобальних масштабів", — зазначили в міністерстві.

Рівень загрози для Тайваню з боку Китаю японські військові аналітики оцінили як надзвичайно високий. Імовірність проведення Китаєм повномасштабної десантної операції із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби та кібератаками заперечувати неможливо, наголосили фахівці.

[ + – ] Наприкінці червня до зони дії ППО Тайваню увійшли понад 20 китайських військових літаків

Пекін щороку збільшує військову міць, тому ситуація становить загрозу безпеці Японії, попередили військові.

Японські військові вбачають загрозу країні у посиленні співпраці РФ і Китаю в галузі навчань, як доказ автори доповіді наводять приклад спільних прольотів бомбардувальників.

Японія стурбована збільшенням Росією кількості озброєнь на південних островах Курильської гряди і продовжуватиме стежити за військовою активністю на Далекому Сході, заявили в Міноборони.

Токіо звинувачує Пекін у прихованій підготовці до війни та спробах захопити морські траси в регіоні.

Біла книга оборони — це доповідь міністерства оборони Японії щодо ситуації у світі та діяльності японських військових за рік. У книзі описуються основні тенденції розвитку оборони. Книгу подають на розгляд уряду Японії.

Нагадаємо, що в МЗС КНР погрожували США жорсткими заходами за можливий візит спікера Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні.

Японські військові 4 липня помітили 3 російські військові кораблі біля островів Йонагуні та Іріомоте, а також біля берегів Тайваню.

Крім цього, 23 червня до зони дії протиповітряної оборони Тайваню увійшли 22 китайські військові літаки.