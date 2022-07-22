Угроза нападения Китая на Тайвань чрезвычайно высока, – Минобороны Японии

Японские военные говорят о полномасштабной десантной операции Китая с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Региону угрожает усиление сотрудничества Москвы и Пекина.

Китай с высокой долей вероятности может начать военную операцию на Тайване, такой сценарий угрожает Японии. Об этом говорится в ежегодном докладе японского Министерства обороны под названием "Белая книга обороны".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Политическое, экономическое и военное соперничество между нациями очевидно. Вызов, брошенный международному порядку, приобрел глобальные масштабы", – отметили в министерстве.

Уровень угрозы для Тайваня со стороны Китая японские военные аналитики оценили как чрезвычайно высокий. Вероятность проведения Китаем полномасштабной десантной операции с применением средств радиоэлектронной борьбы и кибератаками отрицать невозможно, подчеркнули специалисты.

[ + – ] В конце июня в зону действия ПВО Тайваня вошли более 20 китайских военных самолетов

Пекин каждый год увеличивает военную мощь, поэтому ситуация представляет угрозу безопасности Японии, предупредили военные.

Японские военные видят угрозу стране в усилении сотрудничества РФ и Китая в области учений, в качестве доказательства авторы доклада приводят пример совместных пролетов бомбардировщиков.

Япония обеспокоена увеличением Россией количества вооружений на южных островах Курильской гряды и будет продолжать следить за военной активностью на Дальнем Востоке, заявили в Минобороны.

Токио обвиняет Пекин в скрытой подготовке к войне и попытках захватить морские трассы в регионе.

Белая книга обороны – это доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире и деятельности японских военных за год. В книге описываются основные тенденции развития обороны. Книгу представляют на рассмотрение правительству Японии.

Напомним, что в МИД КНР грозили США жесткими мерами за возможный визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе.

Японские военные 4 июля заметили 3 российских военных корабля у островов Йонагуни и Ириомотэ, а также возле берегов Тайваня.

Кроме этого, 23 июня в зону действия противовоздушной обороны Тайваня вошли 22 китайских военных самолета.