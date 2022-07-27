"Такому нас не учили": ВСУ применяет нетипичную для постсоветских армий тактику

Приобретенный бойцами ВСУ опыт должен привести к аналогичному результату, который имел место на севере Украины, когда противник вынужден был отступить.

С получением ВСУ тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня дальнего действия изменился характер войны. Когда россияне ломали оборону украинской армии на северодонецком направлении, их тактика базировалась на стратегиях Второй мировой войны: огневой вал, артподготовка по первой линии обеспечивала продвижение войск. Об этом в интервью Фокусу сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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"В известной степени мы смогли нейтрализовать эту угрозу путем нанесения поражения вглубь обороны противника, в их боевые порядки на оперативную глубину, уничтожая склады, командные пункты, логистические узлы. Поэтому рассыпается предварительно выбранная россиянами тактика. То же происходит и на юге Украины. Украинское войско применяет нетипичную для постсоветских армий тактику – поражение важных логистических узлов противника во всю глубину оперативного построения. Такому нас не учили".

Эксперт отмечает, что у тех, кто сейчас командует войсками, уже есть новый опыт.

"В конце концов, эта стратегия должна привести к тому, что произошло на севере Украины, когда россияне посыпались. И все потому, что мы смогли разрушить их логистические цепочки – они потеряли тыловое довольствие и вынуждены были бежать. На юге с помощью HIMARS и беспилотников фактически разрушается система тыла, и если так будет продолжаться, россияне не придумают какие-либо способы восстановления, то у них ничего не останется, как уйти", – добавляет он.