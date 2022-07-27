"Такого нас не вчили": ЗСУ застосовує нетипову для пострадянських армій тактику

Набутий бійцями ЗСУ досвід має призвести до аналогічного результату, який мав місце на півночі України, коли противник змушений був відійти.

З отриманням ЗСУ важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню далекої дії змінився характер війни. Коли росіяни проломлювали оборону української армії на сєвєродонецькому напрямку, їх тактика базувалась на стратегіях Другої світової війни: вогневий вал, артпідготовка по першій лінії забезпечувала просування військ. Про це в інтерв'ю Фокусу говорить Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"До певної міри ми змогли нейтралізувати цю загрозу шляхом нанесення ураження вглиб оборони противника, в їх бойові порядки на оперативну глибину, знищуючи склади, командні пункти, логістичні вузли. Тому розсипається попередньо обрана росіянами тактика. Те саме відбувається і на півдні України. Українське військо застосовує нетипову для пострадянських армій тактику – ураження важливих логістичних вузлів противника на всю глибину оперативної побудови. Такого нас не вчили".

Експерт зазначає, що ті, хто зараз командують військами, вже мають новий досвід.

"Зрештою ця стратегія має призвести до того, що відбулося на півночі України, коли росіяни посипалися. І все тому, що ми змогли зруйнувати їх логістичні ланцюжки – вони втратили тилове забезпечення, тому змушені були тікати. На півдні за допомогою HIMARS та безпілотників фактично руйнується система тилу, і якщо так буде тривати, росіяни не вигадають якісь способи відновлення, то у них нічого не залишиться, як піти", – додає він.