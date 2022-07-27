У россиян ракеты не заканчиваются, но есть способ предупредить их применение, — эксперт
Один из самых эффективных способов борьбы с российскими ракетами — уничтожать носители, места их базирования и склады боеприпасов.
Ошибочно считать количество крылатых ракет, выпускаемых РФ из акватории Черного моря, и полагать, что их количество уменьшается. Об этом в интервью Фокусу сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Важно предупреждать их применение.
"Мы уже который месяц считаем российские крылатые ракеты, думая, что их немного осталось. На самом деле у россиян есть ракеты, и не только "Калибры" морского базирования. Есть ракеты и берегового базирование, есть авиационные ракеты. "Калибрамы", например, они могут стрелять и из акватории Каспийского моря. Оттуда они стреляют из стратегических бомбардировщиков – Ту-95 и Ту-160. Чтобы осуществить пуски ракет с акватории Черного моря, они заходят бомбардировщиками Ту-22М3. У них есть "Искандеры" и "Точки-У", которыми время от времени они лупят на востоке", – отмечает он и добавляет: сейчас Россия начала целить по украинским городам советские зенитно-ракетные системы С-300.
"Ракеты ЗРК С-300 не предназначены для поражения наземных объектов, их боеголовка – это заряд шрапнели фактически. Очевидно, у них заканчиваются в определенной степени, например, какие-то высокоточные ракеты, поэтому они переходят на советские, не высокоточные и ненадежные, – объясняет Лакийчук. – Но им все равно – какая-то часть долетит. Так что рассчитывать на то, что рано или поздно у врага закончатся ракеты, не следует. Единственный способ предупредить их применение – уничтожать склад боеприпасов, базы обслуживания, носители – корабли, самолеты".