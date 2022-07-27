У россиян ракеты не заканчиваются, но есть способ предупредить их применение, — эксперт

Один из самых эффективных способов борьбы с российскими ракетами — уничтожать носители, места их базирования и склады боеприпасов.

Ошибочно считать количество крылатых ракет, выпускаемых РФ из акватории Черного моря, и полагать, что их количество уменьшается. Об этом в интервью Фокусу сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Важно предупреждать их применение.

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"Мы уже который месяц считаем российские крылатые ракеты, думая, что их немного осталось. На самом деле у россиян есть ракеты, и не только "Калибры" морского базирования. Есть ракеты и берегового базирование, есть авиационные ракеты. "Калибрамы", например, они могут стрелять и из акватории Каспийского моря. Оттуда они стреляют из стратегических бомбардировщиков – Ту-95 и Ту-160. Чтобы осуществить пуски ракет с акватории Черного моря, они заходят бомбардировщиками Ту-22М3. У них есть "Искандеры" и "Точки-У", которыми время от времени они лупят на востоке", – отмечает он и добавляет: сейчас Россия начала целить по украинским городам советские зенитно-ракетные системы С-300.

"Ракеты ЗРК С-300 не предназначены для поражения наземных объектов, их боеголовка – это заряд шрапнели фактически. Очевидно, у них заканчиваются в определенной степени, например, какие-то высокоточные ракеты, поэтому они переходят на советские, не высокоточные и ненадежные, – объясняет Лакийчук. – Но им все равно – какая-то часть долетит. Так что рассчитывать на то, что рано или поздно у врага закончатся ракеты, не следует. Единственный способ предупредить их применение – уничтожать склад боеприпасов, базы обслуживания, носители – корабли, самолеты".