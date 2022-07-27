У росіян ракети не закінчуються, але є спосіб запобігти їх застосуванню, — експерт
Один із найефективніших способів боротьби з російськими ракетами — знищувати носії, місця їхнього базування та склади боєприпасів.
Помилково рахувати кількість крилатих ракет, що випускає РФ з акваторії Чорного моря, і вважати, що їхня кількість зменшується. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав Павло Лакійчук, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Важливо запобігати їх застосуванню.
"Ми вже котрий місяць рахуємо російські крилаті ракети, думаючи, що їх трохи залишилося. Насправді росіяни мають ракети, і не тільки "Калібри" морського базування. Є ракети і берегове базування, є авіаційні ракети. "Калібрами", наприклад, вони можуть стріляти і з акваторії Каспійського моря, звідти вони стріляють зі стратегічних бомбардувальників — Ту-95 та Ту-160, щоб здійснити пуск ракет з акваторії Чорного моря, вони заходять бомбардувальниками Ту-22М3, у них є "Іскандери" та "Точки- У", якими час від часу вони луплять на сході", — зазначає він і додає: зараз Росія почала цілити по українських містах радянськими зенітно-ракетними системи С-300.
"Ракети ЗРК С-300 не призначені для ураження наземних об'єктів, їх боєголовка — це заряд шрапнелі фактично. Очевидно, у них закінчуються до певної міри, наприклад, якісь високоточні ракети, тому вони переходять на радянські, не високоточні та ненадійні", — сказав він. — Але їм все одно — якась частина долетить. Так що розраховувати на те, що рано чи пізно у ворога закінчаться ракети, не слід. Єдиний спосіб запобігати їх застосуванню — знищувати склад боєприпасів, бази обслуговування, носії — кораблі, літаки".