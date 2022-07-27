У росіян ракети не закінчуються, але є спосіб запобігти їх застосуванню, — експерт

Один із найефективніших способів боротьби з російськими ракетами — знищувати носії, місця їхнього базування та склади боєприпасів.

Помилково рахувати кількість крилатих ракет, що випускає РФ з акваторії Чорного моря, і вважати, що їхня кількість зменшується. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав Павло Лакійчук, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Важливо запобігати їх застосуванню.

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"Ми вже котрий місяць рахуємо російські крилаті ракети, думаючи, що їх трохи залишилося. Насправді росіяни мають ракети, і не тільки "Калібри" морського базування. Є ракети і берегове базування, є авіаційні ракети. "Калібрами", наприклад, вони можуть стріляти і з акваторії Каспійського моря, звідти вони стріляють зі стратегічних бомбардувальників — Ту-95 та Ту-160, щоб здійснити пуск ракет з акваторії Чорного моря, вони заходять бомбардувальниками Ту-22М3, у них є "Іскандери" та "Точки- У", якими час від часу вони луплять на сході", — зазначає він і додає: зараз Росія почала цілити по українських містах радянськими зенітно-ракетними системи С-300.

"Ракети ЗРК С-300 не призначені для ураження наземних об'єктів, їх боєголовка — це заряд шрапнелі фактично. Очевидно, у них закінчуються до певної міри, наприклад, якісь високоточні ракети, тому вони переходять на радянські, не високоточні та ненадійні", — сказав він. — Але їм все одно — якась частина долетить. Так що розраховувати на те, що рано чи пізно у ворога закінчаться ракети, не слід. Єдиний спосіб запобігати їх застосуванню — знищувати склад боєприпасів, бази обслуговування, носії — кораблі, літаки".