ВСУ уничтожили два российских склада с боеприпасами в Чернобаевке и Белогорке, – ОК "Юг"

Украинская авиация нанесла пять ударов по позициям врага в Херсонской области. ВС РФ пытались контратаковать в разных направлениях, но безуспешно.

Украинская авиация нанесла пять ударов по позициям врага в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в своей сводке за 27 июля.

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Так, пара штурмовиков и бомбардировщик атаковали три вражеских опорных пункта, а вертолетные пары – еще два около сел Бериславского и Херсонского районов.

Всего же за вчерашний день ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 271 огневое задание. В частности, украинские силы уничтожили два российских склада с боеприпасами в Чернобаевке и Белогорке Херсонской области. А в Николаевской области зенитно-ракетное подразделение ликвидировало вражеский беспилотник типа "Форпост".

В целом 27 июля ВСУ на южном фронте уничтожили 66 российских военных, 3 танка Т-72, 2 гаубицы "Мста-С", самоходную гаубицу "Гвоздика", минометный комплекс "Сани" и три автомобиля.

Атаки врага

Российские войска, старающиеся держаться рубежей обороны, попытались нанести контрудары в двух направлениях: из села Брускинское на Белогорку и из Новогреднево на Андреевку. Однако вражеские атаки были безуспешными, оккупанты с потерями отступили.

Уже вечером ВС РФ нанесли удар по Николаеву реактивными системами залпового огня "Смерч".

"Попадание в открытые поверхности одного из районов города без потерь и разрушений лишь подчеркивает сущность психологического давления таких атак", – объясняет пресс-служба "Юга".

Корабли противника продолжают укрываться от украинских ракет у южного и юго-восточного побережья Крымского полуострова, уточняют военные.

Напомним, утром 28 июля ВС РФ выпустили по Украине более 20 ракет с территории Беларуси. В частности, были обстреляны Черниговская и Киевская области.

В ночь на 27 июля украинская армия ударила по Антоновскому автомобильному мосту. Сначала росСМИ заявляли, что все атаки ВСУ на мост были якобы отбиты системами ПВО. Однако позже подтвердили разрушения.