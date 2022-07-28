ЗСУ знищили два російські склади з боєприпасами в Чорнобаївці та Білогірці, – ОК "Південь"

Українська авіація завдала п'яти ударів по позиціях ворога в Херсонській області. ЗС РФ намагалися контратакувати в різних напрямках, але безуспішно.

Українська авіація завдала п'яти ударів по позиціях ворога в Херсонській області. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у своєму зведенні за 27 липня.

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Так, пара штурмовиків і бомбардувальник атакували три ворожі опорні пункти, а вертолітні пари — ще два біля сіл Бериславського та Херсонського районів.

Загалом же за вчорашній день ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ здійснили 271 вогневе завдання. Зокрема, українські сили знищили два російські склади з боєприпасами в Чорнобаївці та Білогірці Херсонської області. А в Миколаївській області зенітно-ракетний підрозділ ліквідував ворожий безпілотник типу "Форпост".

Загалом 27 липня ЗСУ на південному фронті знищили 66 російських військових, 3 танки Т-72, 2 гаубиці "Мста-С", самохідну гаубицю "Гвоздика", мінометний комплекс "Сані" та три автомобілі.

Атаки ворога

Російські війська, які намагаються триматися рубежів оборони, спробували завдати контрударів у двох напрямках: із села Брускинське на Білогірку та з Новогреднєва на Андріївку. Проте ворожі атаки були безуспішними, окупанти з втратами відступили.

Уже ввечері ЗС РФ завдали удару по Миколаєву реактивними системами залпового вогню "Смерч".

"Потрапляння у відкриті поверхні одного з районів міста без втрат і руйнувань лише наголошує на сутності психологічного тиску таких атак", – пояснює пресслужба "Півдня".

Кораблі противника продовжують ховатися від українських ракет біля південного та південно-східного узбережжя Кримського півострова, уточнюють військові.

Нагадаємо, вранці 28 липня ЗС РФ випустили по Україні понад 20 ракет із території Білорусі. Зокрема, було обстріляно Чернігівську та Київську області.

У ніч проти 27 липня українська армія вдарила по Антонівському автомобільному мосту. Спочатку росЗМІ заявляли, що всі атаки ЗСУ на міст були нібито відбиті системами ППО. Проте згодом підтвердили руйнування.