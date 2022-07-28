Мосты в Херсонской области под огневым контролем ВСУ, – эксперт

По словам эксперта, вопрос о том, видит ли командование целесообразность уничтожения Антоновского моста или расположенного рядом с ними железнодорожного.

Разрушить любой мост – не простая задача, ведь любой из них – сложное гидротехническое сооружение, которое построено с большим запасом прочности, объясняет в интервью Фокусу "Павел Лакийчук: "После Чернобаевки и Мелитополя следующий — Джанкой" Павел Лакийчук, руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Если говорить, как наши саперы уничтожают мост между Рубежным и Северодонецком, а это небольшой мост по сравнению с Антоновским, можно вспомнить, что им понадобилось три тонны тротила, чтобы его взорвать. То есть бомбардировкой разрушить мост очень сложно. А то, что Антоновский мост в Херсоне ВСУ существенно повредили, мы видим благодаря товарищам коллаборантам, снимавшим эти повреждения на видео. Также ВСУ продемонстрировали, что мост находится под их огневым контролем, и при необходимости все возможно", — отмечает он.

По словам эксперта, вопрос о том, видит ли командование целесообразность уничтожения Антоновского моста или расположенного рядом с ними железнодорожного.

"Нам же нужно тоже наступать, и мосты будут нужны. То же касается дамбы Каховской ГЭС. Это сложное и опасное сооружение. Мы все помним историю Второй мировой войны, когда энкаведисты разрушили дамбу ДнепроГЭСа, погибли многие. Но дамба состоит из множества участков. И украинская армия уже проверила, что можно разрушить участок, который является мостом, не повредив дамбу", – добавляет он.

Подробнее читайте в материале "Павел Лакийчук: "После Чернобаевки и Мелитополя следующий — Джанкой".