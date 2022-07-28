Мости у Херсонській області під вогневим контролем ЗСУ, – експерт

За словами експерта, питання про те, чи бачить командування доцільність знищення Антонівського мосту чи розташованого поряд із ними залізничного.

Зруйнувати будь-який міст — не таке просте завдання, адже будь-який з них — складна гідротехнічна споруда, яка побудована з великим запасом міцності, пояснює в інтерв'ю Фокусу "Павло Лакійчук: "Після Чорнобаївки та Мелітополя наступний — Джанкой" Павло Лакійчук, керівник програм програми Центру глобалістики " Стратегія ХХІ".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Якщо говорити, як наші сапери знищують міст між Рубіжним та Сєвєродонецьком, а це невеликий міст порівняно з Антонівським, то можна згадати, що їм знадобилося три тонни тротилу, аби його підірвати. Тобто бомбардуванням зруйнувати міст дуже складно. А те, що Антоновський міст у Херсоні ЗСУ добре пошкодили, ми бачимо завдяки товаришам колаборантам, які знімали ці пошкодження на відео.

За словами експерта, питання про те, чи бачить командування доцільність знищення Антонівського мосту чи розташованого поряд із ними залізничного.

"Нам же треба теж наступати, і мости будуть потрібні. Те ж саме стосується дамби Каховської ГЕС. Це складна і небезпечна споруда. Ми всі пам'ятаємо історію Другої світової війни, коли енкаведисти зруйнували дамбу ДніпроГЕСу, загинули багато людей. Але дамба складається з багатьох ділянок. Й українська армія вже перевірила, що можна зруйнувати ділянку, яка є мостом, не пошкодивши греблю”, — додає він.

Детальніше читайте у матеріалі "Павло Лакійчук: "Після Чорнобаївки та Мелітополя наступний — Джанкой".