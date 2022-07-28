США перебрасывают в Польшу эскадрилью истребителей F-22 Raptor: что известно

Воздушные судна будут действовать в рамках Миссии НАТО по защите воздушного пространства. "Рапторы" уже прибыли в Британию, последний пункт перед польской авиабазой.

Командование ВВС США в Европе и Африке приняло решение перебросить истребители F-22 Raptor в Польшу. Об этом сообщает The War Zone.

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Истребители 5 поколения будут базироваться в городе Ласка на 32-й тактической авиабазе. Первые шесть бортов уже прибыли в Великобританию, откуда они должны перелететь в Польшу. Причиной такого решения называют все более угрожающие действия РФ против США.

F-22 Raptor будет действовать в Польше в рамках Миссии НАТО по защите воздушного пространства. Она объединяет союзные подразделения воздушной и надводной противовоздушной и противоракетной обороны под командованием и контролем НАТО.

[ + – ] F-22 Raptor будет действовать в Польше в рамках Миссии НАТО по защите воздушного пространства

Это часть усиленных усилий США и их партнеров по НАТО по усилению воздушного присутствия в регионе, которые начали действовать задолго до того, как Россия вторглась в Украину. С тех пор 120 самолетов были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Указывается, что Raptor способны обеспечить летальность и живучесть против любых возникающих высококлассных угроз. Истребитель способен выполнять миссии по типу "воздух-воздух" и "воздух-земля", что делает его одним из самых боеспособных в мире.

Напомним, в ноябре прошлого года на фото попал F-22 Raptor с "зеркальным" покрытием. Ранее в Румынию прибыли американские военные — батальон Stryker и истребители F-35.