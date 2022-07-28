США перекидають до Польщі ескадрилью винищувачів F-22 Raptor: що відомо

Повітряні судна діятимуть у межах Місії НАТО із захисту повітряного простору. "Раптори" вже прибули до Британії, останній пункт перед польською авіабазою.

Командування ВПС США в Європі та Африці вирішило перекинути винищувачі F-22 Raptor до Польщі. Про це повідомляє The War Zone.

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Винищувачі 5 покоління базуватимуться в місті Ласка на 32-й тактичній авіабазі. Перші шість бортів уже прибули до Великобританії, звідки вони мають перелетіти до Польщі. Причиною такого рішення називають дедалі загрозливіші дії РФ проти США.

F-22 Raptor діятиме в Польщі в межах Місії НАТО з питань захисту повітряного простору. Вона об'єднує союзні підрозділи повітряної та надводної протиповітряної та протиракетної оборони під командуванням та контролем НАТО.

[ + – ] F-22 Raptor діятиме в Польщі в межах Місії НАТО з питань захисту повітряного простору

Це частина посилених зусиль США та їхніх партнерів з НАТО щодо посилення повітряної присутності в регіоні, які почали діяти задовго до того, як Росія вдерлася до України. Відтоді 120 літаків приведені в стан підвищеної бойової готовності.

Вказується, що Raptor здатні забезпечити летальність і живучість проти будь-яких висококласних загроз. Винищувач здатний виконувати місії на кшталт "повітря-повітря" і "повітря-земля", що робить його одним із найбоєздатніших у світі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року на фото потрапив F-22 Raptor із "дзеркальним" покриттям. Раніше до Румунії прибули американські військові — батальйон Stryker та винищувачі F-35.