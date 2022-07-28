Из-за высоких потерь в РФ начали брать в армию неонацистов, — Маляр

Организация "Имперский легион" признана террористической в США и Канаде, а в РФ их набирают для участия в войне против Украины.

Военно-политическое руководство РФ пытается восполнить потери личного состава за счет мобилизации в армию неонацистов-империалистов. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр во время брифинга, передает АрміяInform.

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По словам Анны Маляр, в последнее время на территории страны-агрессора усиливается пропаганда имперского движения. Членов движения интенсивно мобилизируют в военизированное крыло "Имперский легион" для участия в боях против Украины.

Маляр назвала призыв неонацистов в армию особым цинизмом, учитывая задекларированные цели РФ в "спецоперации". Одна из них это "денацификация" Украины.

"Особый цинизм нарративов российской пропаганды состоит в том, что для реализации официально задекларированных руководством РФ целей "специальной военной операции" и "денацификации" привлекаются силы, открыто исповедующие неонацистскую идеологию и внесение в список особо опасных террористических организаций", — подчеркнула Маляр.

"Имперский легион" — это российская крайне правая, ультранационалистическая, монархическая военизированная организация. Они исповедуют превосходство белой расы. Внесены в список террористических организаций в США и Канаде. Базируются в Питере.

Напомним, в США заявили, что общие потери войск РФ в Украине превышают 75 тысяч. Во вторжении задействовано свыше 80% всех сухопутных войск.

Ранее украинская разведка сообщала о вербовке заключенных и жителей средней Азии в армию страны-агрессора.