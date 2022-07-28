Через високі втрати у РФ почали брати до армії неонацистів, — Маляр

Організацію "Імперський легіон" визнано терористичною у США та Канаді, а у РФ їх набирають для участі у війні проти України.

Військово-політичне керівництво РФ намагається поповнити втрати особового складу внаслідок мобілізації до армії неонацистів-імперіалістів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, повідомляє АрміяInform.

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За словами Ганни Маляр, останнім часом на території країни-агресора посилюється пропаганда імперського руху. Членів руху інтенсивно мобілізують до воєнізованого крила "Імперський легіон" для участі в боях проти України.

Маляр назвала заклик неонацистів до армії особливим цинізмом, враховуючи задекларовані цілі РФ у "спецоперації". Одна з них — це "денацифікація" України.

"Особливий цинізм наративів російської пропаганди полягає в тому, що для реалізації офіційно задекларованих керівництвом РФ цілей "спеціальної військової операції" та "денацифікації" залучаються сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію та внесені до списку особливо небезпечних терористичних організацій", — наголосила Маляр.

"Імперський легіон" — це російська вкрай права, ультранаціоналістична, монархічна воєнізована організація. Вони сповідують перевагу білої раси. Внесений до списку терористичних організацій у США та Канаді. Базуються в Пітері.

Нагадаємо, у США заявили, що загальні втрати військ РФ в Україні перевищують 75 тисяч. У вторгненні залучено понад 80% усіх сухопутних військ.

Раніше українська розвідка повідомляла про вербування в'язнів та мешканців середньої Азії до армії країни-агресора.