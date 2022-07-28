Люди, на которых полагался Кремль в Украине, переоценили свое влияние, — Reuters

По словам журналистов, агенты РФ всегда говорили то, что начальство хотело услышать, иначе бы им не платили. Путин считал, что понадобится лишь незначительная военная сила и несколько дней, чтобы Украина капитулировала.

Задолго до вторжения Россия создала в Украине обширную сеть из тайных агентов, которые упростили появление российских войск. В частности, именно благодаря этим людям, силы РФ беспрепятственно захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля. Об этом сообщает Reuters.

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Несколько источников издания, знакомых с тем, как в РФ велась подготовка к полномасштабной войне, рассказали, что военные специалисты из окружения российского президента рассчитывали, что благодаря наличию масштабной агентурной сети Кремлю понадобится лишь незначительная военная сила и несколько дней, чтобы заставить офис президента Украины Владимира Зеленского капитулировать.

Были опрошены десятки официальных лиц в Украине и России, изучены судебные документы и заявления следователям людей, которые работали на Чернобыле. В итоге авторы журналистского расследования пришли к тому выводу, что проникновение российской агентуры было намного более глубоким, чем это считалось прежде.

Сектерь СНБО Алексей Данилов в своем интервью Reuters рассказал, что помимо внешних врагов, у нас, к сожалению есть и внутренние, которые не менее опасны .

К началу масштабного вторжения, по его словам, у России были агенты в Минобороны и других силовых и правоохранительных ведомствах Украины. Он отказался назвать имена, но при этом сказал, что таких предателей нужно нейтрализовать любой ценой.

Сейчас ГБР проводит разбирательство и выясняет, были ли законными действия подразделения Национальной гвардии, которое отдало свое оружие врагу. Представители ГБР вопрос не комментируют, но в Нацгвардии высказываются в поддержку своего подразделения, называя такие действия оправданными, поскольку был риск боестолкновений вблизи ядерного объекта.

Валентин Витер

Из судебных документов и свидетельств стала известна роль руководителя службы безопасности ЧАЭС Валентина Витера, который сейчас находится в заключении. В его отношении проводится расследование, следствие пытается ответить на вопрос, законно ли он оставил свой пост. Из документов также следует, что его подозревают в госизмене. Адвокат Витера считает, что этому нет доказательств. В день вторжения Витер по телефону сказал командующему подразделением Нацгвардии: "Пожалей своих людей".

Андрей Наумов

Один из источников Reuters, непосредственно знакомый с планами вторжения, утверждает, что агенты Кремля были направлены на ЧАЭС в прошлом году для подкупа официальных лиц и бескровного захвата территории. Этим сообщениям нет независимых подтверждений, однако.

Вместе с тем, известно, что ГБР начало разбирательство по делу экс-сотрудника разведки Андрея Наумова, его подозревают в передаче иностранному государству секретов, связанных с безопасностью ЧАЭС.

Олег Царев и Виктор Медведчук

Источники журналистов подтверждают сообщения западной разведки о том, что Кремль готовил экс-регионала Олега Царева на должность руководителя марионеточного правительства в Киеве после отстранения от власти Зеленского.

Бывший генпрокурор Украины сообщил, что Виктору Медведчуку в Кремле выдали специальный телефон, защищенный от прослушивания, чтобы он мог связываться со своими кураторами.

То, что план Кремля по смещению правительства Зеленского провалился, во многом объясняется тем, что не все агенты Кремля справились со своими заданиями. Об этом говорят и украинские, и российские источники. По словам Данилова, у агентов и их кукловодов было в корне неверное представление об Украине, они считали ее слабой.

Люди в Украине, на которых рассчитывала Россия, переоценили свое влияние. Об этом говорят четыре источника, знакомых с планами Кремля.

"Кремль полагался на своих клоунов, которых они немного знали, но те всегда говорили то, что начальство хотело слышать, иначе бы им не платили", — заявил человек, приближенный к руководству сепаратистов на востоке Украины, поддерживаемых Кремлем.

Атмосфера недоверия

Что удалось Кремлю, так это распространить недоверие среди украинцев к СБУ. Вскрылись уязвимости Службы безопасности, в которой работает около 30 тыс. сотрудников, среди которых теперь приходится выискивать предателей и коллаборационистов.

Иван Баканов

17 июля президент Зеленский снял с должности главы СБУ Ивана Баканова, с которым он был знаком несколько лет. Президент сослался на большое количество сотрудников силового ведомства, подозреваемых в госизмене.

В хаосе первых дней войны Баканов, будучи главой СБУ, уехал из Киева на три дня, по словам трех источников в правоохранительных ведомствах Украины. Двое из них сказали, что сотрудники СБУ не могли с ним связаться на протяжении нескольких дней с начала российского вторжения. Увольняя Баканова, Зеленский упомянул статью в статуте ВСУ, согласно которой руководителей могут увольнять за недолжное исполнение обязанностей, которое ведет к жертвам или создает угрозу гибели людей.

После увольнения Ивана Баканова, стала известна реакция экс-главы СБУ. Баканов решил не говорить об успехах в своей работе. Но показателем эффективности своего ведомства он назвал задержание Виктора Медведчука.

Фокус также разбирался в том, почему Зеленский решил уволить Венедиктову и Баканова.