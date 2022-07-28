Люди, на яких покладався Кремль в Україні, переоцінили свій уплив, — Reuters

За словами журналістів, агенти РФ завжди говорили про те, що начальство хотіло почути, інакше б їм не платили. Путін вважав, що знадобиться лише незначна військова сила та кілька днів, щоб Україна капітулювала.

Задовго до вторгнення Росія створила в Україні велику мережу таємних агентів, які спростили появу російських військ. Зокрема, саме завдяки цим людям сили РФ безперешкодно захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. Про це повідомляє Reuters.

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Декілька джерел видання, знайомих із тим, як у РФ вели підготовку до повномасштабної війни, розповіли, що військові фахівці з оточення російського президента розраховували, що завдяки наявності масштабної агентурної мережі Кремлю знадобиться лише незначна військова сила та кілька днів, щоб змусити офіс президента України Володимира Зеленського капітулювати.

Опитали десятки офіційних осіб в Україні та Росії, вивчили судові документи та заяви слідчим людей, які працювали в Чорнобилі. У результаті автори журналістського розслідування дійшли висновку, що проникнення російської агентури було набагато глибшим, ніж це вважалося раніше.

Сектер РНБО Олексій Данілов у своєму інтерв'ю Reuters розповів, що, окрім зовнішніх ворогів, у нас, на жаль, є і внутрішні, які не менш небезпечні.

До початку масштабного вторгнення, за його словами, Росія мала агентів у Міноборони й інших силових і правоохоронних відомствах України. Він відмовився назвати імена, але при цьому сказав, що таких зрадників потрібно нейтралізувати за будь-яку ціну.

Наразі ДБР проводить розгляд і з'ясовує, чи були законними дії підрозділу Національної гвардії, який віддав свою зброю ворогові. Представники ДБР питання не коментують, але в Нацгвардії висловлюються на підтримку свого підрозділу, називаючи такі дії виправданими, оскільки був ризик зіткнень поблизу ядерного об'єкта.

Валентин Вітер

Із судових документів і свідоцтв стала відома роль керівника служби безпеки ЧАЕС Валентина Вітра, який зараз ув'язнений. Щодо нього проводять розслідування, слідство намагається відповісти на запитання, чи законно він залишив свою посаду. З документів також випливає, що його підозрюють у держзраді. Адвокат Вітра вважає, що цьому немає доказів. У день вторгнення Вітер по телефону сказав командувачу підрозділу Нацгвардії: "Пошкодуй своїх людей".

Андрій Наумов

Одне з джерел Reuters, безпосередньо знайоме з планами вторгнення, стверджує, що агенти Кремля були направлені на ЧАЕС минулого року для підкупу офіційних осіб і безкровного захоплення території. Однак у цих повідомлень немає незалежних підтверджень.

Водночас відомо, що ДБР розпочало розгляд у справі ексспівробітника розвідки Андрія Наумова, його підозрюють у передачі іноземній державі секретів, пов'язаних із безпекою ЧАЕС.

Олег Царьов і Віктор Медведчук

Джерела журналістів підтверджують повідомлення західної розвідки про те, що Кремль готував ексрегіонала Олега Царьова на посаду керівника маріонеткового уряду в Києві після усунення від влади Зеленського.

Колишній генпрокурор України повідомив, що Віктору Медведчуку в Кремлі видали спеціальний телефон, захищений від прослуховування, щоб він міг зв'язуватись зі своїми кураторами.

Те, що план Кремля щодо усунення уряду Зеленського провалився, багато в чому пояснюється тим, що не всі агенти Кремля впоралися зі своїми завданнями. Про це говорять і українські, і російські джерела. За словами Данілова, у агентів і їхніх ляльководів було докорінно неправильне уявлення про Україну, вони вважали її слабкою.

Люди в Україні, на яких розраховувала Росія, переоцінили свій уплив. Про це говорять чотири джерела, знайомі з планами Кремля.

"Кремль покладався на своїх клоунів, яких вони трохи знали, але ті завжди говорили про те, що начальство хотіло чути, інакше б їм не платили", — заявила людина, наближена до керівництва сепаратистів на сході України, яких підтримує Кремль.

Атмосфера недовіри

Що вдалося Кремлю, то це поширити недовіру серед українців до СБУ. Розкрилися вразливості Служби безпеки, в якій працює близько 30 тис. співробітників, серед яких тепер доводиться шукати зрадників і колабораціоністів.

Іван Баканов

17 липня президент Зеленський зняв із посади голови СБУ Івана Баканова, з яким він був знайомий кілька років. Президент послався на велику кількість співробітників силового відомства, підозрюваних у держзраді.

У хаосі перших днів війни Баканов як голова СБУ поїхав із Києва на три дні, за словами трьох джерел у правоохоронних відомствах України. Двоє з них сказали, що співробітники СБУ не могли зв'язатися з ним протягом кількох днів із початку російського вторгнення. Звільняючи Баканова, Зеленський згадав статтю в статуті ЗСУ, згідно з якою керівників можуть звільняти за неналежне виконання обов'язків, що веде до жертв чи створює загрозу загибелі людей.

Після звільнення Івана Баканова стала відома реакція ексглави СБУ. Баканов вирішив не говорити про успіхи у своїй роботі. Але показником ефективності свого відомства він назвав затримання Віктора Медведчука.

Фокус також розбирався в тому, чому Зеленський вирішив звільнити Венедіктову та Баканова.