На фронте погиб украинский музыкант и поэт Глеб Бабич

Погибший воевал на Донбассе до 2019 года, а после начала полномасштабного вторжения России вновь присоединился к армии. Он был автором песен украинской группы Kozak System.

На фронте в борьбе с российскими войсками 28 июля погиб украинский поэт, песенник, блогер и военный Глеб Бабич с позывным "Лентяй". Об этом сообщил гражданский активист Андрей Смолий в Facebook.

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"Многие знали Глеба, видели на эфирах, подписанные на его страницы, знаете лично… Откровенно, одно из самых печальных известий. Будьте прокляты, оккупанты и террористы", — написал он.

Информацию о смерти военного подтвердил также спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, он погиб в бою, однако подробности о смерти военного не сообщаются.

Что известно о Глебе Бабиче

Украинский военному было 53 года, он родился 2 марта 1969 года в Николаеве. Мужчина был поэтом, песенником, музыкантом и воевал на Донбассе во время АТО/ООС. До 2019 года Глеб Бабич был прапорщиком, командиром взвода в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины. После чего ушел из армии и стал соучредителем гражданской организации "Res_Publica. Братья по оружию". После полномасштабного вторжения РФ в Украину опять вернулся на фронт.

Глеб Бабич был автором песни "Подай зброю" украинской группы Kozak System. Украинский музыкант Александр Положинский рассказал, что она была посвящена родной 10-й бригаде. Также он написал песню "Мольфар" для Kozak System.

Он был сыном кораблестроителя и автора книг про авианосцы Валерия Бабича. Глеб Бабич также издал собственную сборку стихов и песен.

Напомним, 24 июля стало известно, что погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады Виталий Гуляев. Он оборонял южное направление фронта и дал решительный ответ оккупантам в феврале 2022, когда те пытались захватить Одессу и Николаев.

20 июля Фокус писал, что украинский певец Юрий Юрченко чуть не погиб в бою под обстрелом. Он попал под него вместе с другом – писателем Сергеем Лойко.