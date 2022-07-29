На фронті загинув український музикант та поет Гліб Бабіч

Загиблий воював на Донбасі до 2019 року, а після початку повномасштабного вторгнення Росії знову приєднався до армії. Він був автором пісень українського гурту Kozak System.

На фронті у боротьбі з російськими військами 28 липня загинув український поет, пісняр, блогер та військовий Гліб Бабіч із позивним "Ледар". Про це повідомив громадянський активіст Андрій Смолій у Facebook.

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"Багато хто знав Гліба, бачили на ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто… Відверто, одна з найсумніших звісток. Будьте прокляті, окупанти та терористи", — написав він.

Інформацію про смерть військового підтвердив також речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, він загинув у бою, проте подробиці про смерть військового не повідомляються.

Що відомо про Гліба Бабіча

Українському військовому було 53 роки, він народився 2 березня 1969 року в Миколаєві. Чоловік був поетом, піснярем, музикантом та воював на Донбасі під час АТО/ООС. До 2019 року Гліб Бабич був прапорщиком, командиром взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Збройних Сил України. Після чого пішов з армії та став співзасновником громадянської організації "Res_Publica. Брати по зброї". Після повномасштабного вторгнення РФ до України знову повернувся на фронт.

Гліб Бабіч був автором пісні "Подай зброю" українського гурту Kozak System. Український музикант Олександр Положинський розповів, що вона присвячена рідній 10-й бригаді. Також він написав пісню "Мольфар" для Kozak System.

Він був сином кораблебудівника та автора книг про авіаносці Валерія Бабіча. Гліб Бабіч також видав власну збірку віршів та пісень.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади Віталій Гуляєв. Він обороняв південний напрямок фронту і дав рішучу відповідь окупантам у лютому 2022 року, коли ті намагалися захопити Одесу та Миколаїв.

20 липня Фокус писав, що український співак Юрій Юрченко мало не загинув у бою під обстрілом. Він потрапив під нього разом із другом — письменником Сергієм Лойком.