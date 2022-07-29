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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

ВСУ ударили по складу с БК и уничтожили ж/д узел в оккупированной Херсонщине (видео)

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Брилевка удар ВСУ, брилевка
Брилевка после удара ВСУ.

Как сообщают местные, детонация боеприпасов продолжалась несколько часов.

Украинские защитники нанесли удар по складу с боеприпасами в оккупированном пгт. Брилевка Херсонской области.

В частности, видео с детонацией боеприпасов еще ночью выложил местный Telegram-канал "Труха Херсон". Позже появилось и видео прилета ракет по складу ВС РФ.

Как рассказывают очевидцы, детонацию было слышно не один час.

Нардеп Алексей Гончаренко, в свою очередь, проинформировал, что украинские военные также уничтожили важный железнодорожный узел в Брилевке, которая находится посередине между Херсоном и Армянском.

"Он являлся одним из ключевых узлов провоза БК и военной техники в Херсон", — объяснил нардеп.

Позже информацию об ударе ВСУ по стратегическим объектам подтвердил и первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он, в частности, сообщил, что украинские силы поразили две цели в районе Новой Каховки, а также по одной цели в Чернобаевке, Олешках и Брилевке.

"В Брилевке получилось особенно круто", – написал он. По его словам, мирные жители во время атаки, по предварительно информации, не пострадали.

брилевка
Брилевка после удара ВСУ.

Соболевский также призвал жителей оккупированных районов Херсонской области по возможности выезжать с территории, которая сейчас освобождается и находится под огнем. Он объяснил, что ВСУ и в дальнейшем будет наносить удары по объектам в захваченных населенных пунктах.

"Если вы не смогли эвакуироваться (по любым причинам), держитесь как можно дальше от объектов их [РФ] военной инфраструктуры и мест дислокации. ВСУ будет продолжать наносить удары, потому что нет другого способа освободить наших людей и нашу область", – подчеркнул региональный политик.

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что представители партии "Единая Россия" жестом "доброй воли" оставили Херсон. Пресс-служба партии уточнила, что гуманитарный центр единороссов в Херсоне приостанавливает работу из-за обстрела Антоновского моста.

Напомним, оккупанты перекидывают белорусскую технику в сторону Херсона через Мелитополь. Как сообщают местные журналисты, движение боевых машин с символами "Z" и "V" значительно увеличилось в последние три дня. Предположительно, новую технику перебрасывают с территории Беларуси.