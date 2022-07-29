ВСУ ударили по складу с БК и уничтожили ж/д узел в оккупированной Херсонщине (видео)

Как сообщают местные, детонация боеприпасов продолжалась несколько часов.

Украинские защитники нанесли удар по складу с боеприпасами в оккупированном пгт. Брилевка Херсонской области.

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В частности, видео с детонацией боеприпасов еще ночью выложил местный Telegram-канал "Труха Херсон". Позже появилось и видео прилета ракет по складу ВС РФ.

Как рассказывают очевидцы, детонацию было слышно не один час.

Нардеп Алексей Гончаренко, в свою очередь, проинформировал, что украинские военные также уничтожили важный железнодорожный узел в Брилевке, которая находится посередине между Херсоном и Армянском.

"Он являлся одним из ключевых узлов провоза БК и военной техники в Херсон", — объяснил нардеп.

Позже информацию об ударе ВСУ по стратегическим объектам подтвердил и первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он, в частности, сообщил, что украинские силы поразили две цели в районе Новой Каховки, а также по одной цели в Чернобаевке, Олешках и Брилевке.

"В Брилевке получилось особенно круто", – написал он. По его словам, мирные жители во время атаки, по предварительно информации, не пострадали.

[ + – ] Брилевка после удара ВСУ.

Соболевский также призвал жителей оккупированных районов Херсонской области по возможности выезжать с территории, которая сейчас освобождается и находится под огнем. Он объяснил, что ВСУ и в дальнейшем будет наносить удары по объектам в захваченных населенных пунктах.

"Если вы не смогли эвакуироваться (по любым причинам), держитесь как можно дальше от объектов их [РФ] военной инфраструктуры и мест дислокации. ВСУ будет продолжать наносить удары, потому что нет другого способа освободить наших людей и нашу область", – подчеркнул региональный политик.

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что представители партии "Единая Россия" жестом "доброй воли" оставили Херсон. Пресс-служба партии уточнила, что гуманитарный центр единороссов в Херсоне приостанавливает работу из-за обстрела Антоновского моста.

Напомним, оккупанты перекидывают белорусскую технику в сторону Херсона через Мелитополь. Как сообщают местные журналисты, движение боевых машин с символами "Z" и "V" значительно увеличилось в последние три дня. Предположительно, новую технику перебрасывают с территории Беларуси.