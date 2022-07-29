ЗСУ вдарили по складу з БК та знищили залізничний вузол в окупованій Херсонщині (відео)

Як повідомляють місцеві, детонація боєприпасів тривала кілька годин.

Українські захисники завдали удару по складу з боєприпасами в окупованому смт. Брилівка Херсонської області.

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Зокрема відео з детонацією боєприпасів ще вночі виклав місцевий Telegram-канал "Труха Херсон". Пізніше з'явилося відео прильоту ракет по складу ЗС РФ.

Як розповідають очевидці, детонацію було чути не одну годину.

Нардеп Олексій Гончаренко, зі свого боку, поінформував, що українські військові також знищили важливий залізничний вузол у Брилівці, що знаходиться посередині між Херсоном та Вірменськом.

"Він був одним із ключових вузлів провезення БК та військової техніки до Херсона", — пояснив нардеп.

Пізніше інформацію про удар ЗСУ по стратегічних об'єктах підтвердив і перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він, зокрема, повідомив, що українські сили вразили дві цілі в районі Нової Каховки, а також по одній цілі у Чорнобаївці, Олешках та Брилівці.

"У Брилівці вийшло особливо круто", — написав він. За його словами, мирні жителі під час атаки, за попередньою інформацією, не постраждали.

[ + – ] Брилівка після удару ЗСУ

Соболевський також закликав жителів окупованих районів Херсонської області якомога швидше виїжджати з території, яка зараз звільняється і знаходиться під вогнем. Він пояснив, що ЗСУ і надалі завдаватимуть ударів по об'єктах у захоплених населених пунктах.

"Якщо ви не змогли евакуюватися (з будь-яких причин), тримайтеся якнайдалі від об'єктів їхньої [РФ] військової інфраструктури та місць дислокації. ЗСУ продовжуватиме завдавати ударів, тому що немає іншого способу звільнити наших людей і нашу область", – наголосив регіональний політик.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що представники партії "Єдина Росія" жестом "доброї волі" залишили Херсон. Пресслужба партії уточнила, що гуманітарний центр єдиноросів у Херсоні припиняє роботу через обстріл Антонівського мосту.

Нагадаємо, окупанти перекидають білоруську техніку у бік Херсона через Мелітополь. Як повідомляють місцеві журналісти, рух бойових машин із символами "Z" та "V" значно збільшився в останні три дні. Імовірно, нову техніку перекидають із території Білорусі.