"Серия громких хлопков": в воинской части в Брянской области детонируют боеприпасы (видео)

Местные жители сообщили об "обстреле" нескольких населенных пунктов в российском приграничном регионе. В поселке Климово находится войсковая часть ВС РФ 47144.

Сегодня жители поселка Климово Брянской области в шесть утра проснулись от серии громких "хлопков". Предположительно, речь идет о детонации боеприпасов в воинской части 47144, которая здесь находится. Об этом пишет Управление стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ.

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"Радостные и оптимистичные новости поступили из "Брянской Народной Республики". Местное население около 6 утра услышало "серию громких хлопков" в городе Климово [Климово – это поселок], район воинской части. Похоже, там готовятся к серии концертов "Жест доброй воли", – иронизирует пресс-служба СтратКома.

Что говорят в РФ

По российской версии, ВСУ якобы обстреляли ряд населенных пунктов Брянской области.

Так, в местных российских пабликах пишут о снарядах, прилетевших в войсковую часть в Климово, после чего там начался пожар. Telegram-канал "Подслушано Клинцы" рассказал, что из-за взрывов там вылетели окна, а над населенным пунктом поднимаются клубы дыма.

[ + – ] Поселок Климово находится в 12 км от украинской границы.

Также жители сообщают о якобы прилетах в деревне Курковичи и селе Сачковичи.

"По предварительным данным было не меньше десяти "прилетов", – уточняют россияне.

Об "обстреле" написал и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач", – в частности, сказал он.

О пострадавших в населенных пунктах не сообщают.

Поселок Климово находится в 12 км от границы с Украиной.

Напомним, россияне также сообщали о пожаре в воинской части в Брянской области 14 июня. Однако тогда жители Клинцов не могли определиться с причиной взрывов. Одни говорили о "низко летящем вертолете", другие рассказывали о "ракете, прилетевшей с территории Украины".

Ранее в июне росСМИ сообщили о прорыве ДРГ в Брянскую область и обстреле пограничников ФСБ РФ. По данным журналистов, диверсанты проникли на российскую территорию в районе поселка Подывотье, который граничит с Сумской областью.