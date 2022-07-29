"Серія гучних вибухів": у військовій частині Брянської області детонують боєприпаси (відео)

Місцеві жителі повідомили про "обстріл" кількох населених пунктів у російському прикордонному регіоні. У селищі Климово знаходиться військова частина ЗС РФ 47144.

Сьогодні мешканці селища Климово Брянської області о шостій ранку прокинулися від серії гучних "вибухів". Імовірно, йдеться про детонацію боєприпасів у військовій частині 47144, яка тут знаходиться. Про це пише Управління стратегічних комунікацій (СтратКом) ЗСУ.

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"Радісні та оптимістичні новини надійшли з "Брянської Народної Республіки". Місцеве населення близько 6 ранку почуло "серію гучних вибухів" у місті Климово [Климово – це селище], район військової частини. Схоже, там готуються до серії концертів "Жест доброї волі", — іронізує пресслужба СтратКому.

Що кажуть у РФ

За російською версією, ЗСУ нібито обстріляли низку населених пунктів Брянської області.

Так, у місцевих російських пабліках пишуть про снаряди, що прилетіли до військової частини в Климово, після чого там почалася пожежа. Telegram-канал "Підслухано Клинці" розповів, що через вибухи там вилетіли вікна, а над населеним пунктом піднімаються клуби диму.

[ + – ] Селище Климово знаходиться за 12 км від українського кордону.

Також жителі повідомляють про нібито прильоти у селі Курковичі та селі Сачковичі.

"За попередніми даними, було не менше десяти "прильотів", — уточнюють росіяни.

Про "обстріл" написав і губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"Сьогодні вранці з боку ЗСУ здійснено обстріл населеного пункту Сачковичі у Климівському районі. Пошкоджено лінію електропередач", – зокрема, сказав він.

Про постраждалих у населених пунктах не повідомляють.

Селище Климово знаходиться за 12 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, росіяни також повідомляли про пожежу у військовій частині у Брянській області 14 червня. Однак тоді жителі Клінців не могли визначитись із причиною вибухів. Одні говорили про "вертольот, що низько летить", інші розповідали про "ракет, що прилетіла з території України".

Раніше в червні росЗМІ повідомили про прорив ДРГ до Брянської області та обстріл прикордонників ФСБ РФ. За даними журналістів, диверсанти проникли на російську територію в районі селища Подивоття, яке межує із Сумською областю.