Армия РФ обречена на поражение в войне против Украины, — Newsweek

Российские войска демонстрируют "маленький аппетит" в плане оккупации украинских регионов и не совершенствуют навыки ведения боевых действий.

Командование ВС РФ обрекает свою армию на провал в ходе полномасштабной войны против Украины, пытаясь необдуманно пополнить личный состав. Об этом говорится в материале издания Newsweek.

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В своей статье американские журналисты цитируют заявление отставного генерала армии США Марка Хертлинга, который сомневается в военном успехе ВС РФ на территории Украины. По его словам, когда командование пытается в спешке восстановить личный состав на фоне больших потерь — это наносит урон не только моральному духу военнослужащих, но и логистике всей армии.

"Как многие знают, если восстановление/регенерация подразделений, понесших потери, проводится в спешке или неправильно, это наносит экспоненциальный ущерб моральному духу и боеспособности. Это превосходит по важности логистику и материально-техническое обеспечение, что также может привести армию к поражению. Значит, у России это тоже имеет место", — считает генерал армии США в отставке.

В материале Newsweek также говорится, что командование ВС РФ пытается пополнить личный состав за счет военнослужащих из подразделений, которые никогда друг с другом не работали. Либо восстановление резервов происходит с помощью измотанных солдат, которые нуждаются в ротации.

В статье журналисты также цитируют адмирал ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса, который раскритиковал стратегические планы и военные провалы Кремля в Украине. По его мнению, российские войска демонстрируют "маленький аппетит" в плане оккупации украинских регионов и в течение длительного времени не демонстрируют навыки к совершенствованию ведения боевых действий.

"Это касается не только провальных усилий по логистике, но они также продолжают эти явные военные преступления. Их планы боевых действий в целом до безобразия ужасны", — цитирует Newsweek Ставридиса.

Напомним, ранее в США озвучили общие потери ВС РФ в ходе полномасштабной войны. По данным из отчета, который был представлен в Палате представителей, с начала вторжения около 75 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены.

Также сообщалось об угрозе нового вторжения ВС РФ из Беларуси. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупредил о возможном наступлении российских войск с территории соседнего государства на фоне непрекращающихся ракетных и артиллерийских ударов.