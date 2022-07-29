Армія РФ приречена на поразку у війні проти України, — Newsweek

Російські війська демонструють "маленький апетит" щодо окупації українських регіонів і не вдосконалюють навички ведення бойових дій.

Командування ЗС РФ прирікає свою армію на провал під час повномасштабної війни проти України, намагаючись необдумано поповнити особовий склад. Про це йдеться в матеріалі видання Newsweek.

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У своїй статті американські журналісти цитують заяву відставного генерала армії США Марка Гертлінга, котрий сумнівається у військовому успіху ЗС РФ на території України. За його словами, коли командування намагається поспіхом відновити особовий склад на тлі великих втрат — це завдає шкоди не лише моральному духу військовослужбовців, а й логістиці всієї армії.

"Як багато хто знає, якщо відновлення/регенерація підрозділів, які зазнали втрат, проводиться поспіхом або неправильно, це завдає експоненційної шкоди моральному духу та боєздатності. Це перевершує за важливістю логістику та матеріально-технічне забезпечення, що також може призвести армію до поразки. Значить, у Росії це теж має місце", — вважає генерал армії США у відставці.

У матеріалі Newsweek також ідеться про те, що командування ЗС РФ намагається поповнити особовий склад за рахунок військовослужбовців із підрозділів, які ніколи один із одним не працювали. Або відновлення резервів відбувається за допомогою виснажених солдатів, які потребують ротації.

У статті журналісти також цитують адмірала ВМС США у відставці Джеймса Ставрідіса, який розкритикував стратегічні плани та військові провали Кремля в Україні. На його думку, російські війська демонструють "маленький апетит" щодо окупації українських регіонів і протягом тривалого часу не демонструють навички до вдосконалення ведення бойових дій.

"Це стосується не тільки провальних зусиль щодо логістики, але вони також продовжують ці явні воєнні злочини. Їхні плани бойових дій загалом до неподобства жахливі", — цитує Newsweek Ставрідіса.

Нагадаємо, раніше в США озвучили загальні втрати ЗС РФ під час повномасштабної війни. За даними зі звіту, який представили в Палаті представників, із початку вторгнення близько 75 тисяч російських військовослужбовців було вбито або поранено.

Також повідомлялося про загрозу нового вторгнення ЗС РФ із Білорусі. Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус попередив про можливий наступ російських військ із території сусідньої держави на тлі безперервних ракетних і артилерійських ударів.