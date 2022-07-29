"Отомстим за каждого": Залужный отреагировал на обстрел колонии в Еленовке

По словам главнокомандующего, ВСУ сделают все возможное и невозможное, чтобы виновные в преступлениях против украинских военнослужащих и мирных жителей получили по заслугам.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назвал Россию государством-террористом, заявив, что зверства по отношению к пленным украинцам, которые совершаются российскими военнослужащими, вызывают ярость. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Мы отомстим за каждого погибшего или изуродованного побратима", — заявил главнокомандующий, уточнив также, что в отличие от российских военных преступников, украинские военнослужащие придерживаются норм международного гуманитарного права.

Вместе с тем, по его словам, ВСУ сделают все возможное и невозможное, чтобы виновные в преступлениях против украинских военнослужащих и мирных жителей понесли заслуженное наказание.

"Эти преступления не имеют срока давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле", — сказал залужный.

Напомним, что журналист Андрей Цаплиенко заявил, что на спутниковых снимках взрыва в СИЗО в Еленовке следов полета ракет не видно, а отображается только высокотемпературный очаг. Это может служить подтверждением версии об умышленном подрыве военнопленных.

Ранее Фокус сообщал, что следствие изучает видео с пытками пленного ВСУ. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить факты и зафиксировать возможное военное преступление.

Офис генпрокурора Украины, немедленно инициировал расследование в связи с опубликованным в интернете видео кастрации пленного бойца ВСУ. На записи, предположительно, солдаты РФ отрезают гениталии украинского военнопленного с помощью канцелярского ножа. Производство открыто в связи с нарушениями законов и обычаев войны.