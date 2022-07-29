"Помстимося за кожного": Залужний відреагував на обстріл колонії в Оленівці

За словами головнокомандувача, ЗСУ зроблять усе можливе та неможливе, щоб винні у злочинах проти українських військовослужбовців та мирних мешканців отримали по заслугам.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав Росію державою-терористом, заявивши, що звірства щодо полонених українців, які здійснюються російськими військовослужбовцями, викликають лють. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Ми помстимемося за кожного загиблого або понівеченого побратима", — заявив головнокомандувач, уточнивши також, що на відміну від російських воєнних злочинців, українські військовослужбовці дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Водночас, за його словами, ЗСУ зроблять усе можливе та неможливе, щоб винні у злочинах проти українських військовослужбовців та мирних жителів зазнали заслуженого покарання.

"Ці злочини не мають терміну давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", — сказав залужний.

Нагадаємо, що журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що на супутникових знімках вибуху в СІЗО в Оленівці слідів польоту ракет не видно, а відображається лише високотемпературне вогнище. Це може бути підтвердженням версії про навмисний підрив військовополонених.

Раніше Фокус повідомляв, що слідство вивчає відео з тортурами полоненого ЗСУ. За словами уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, він звернувся до Генпрокуратури з проханням перевірити факти та зафіксувати можливий воєнний злочин.

Офіс генпрокурора України негайно ініціював розслідування у зв'язку з опублікованим в інтернеті відео кастрації полоненого бійця ЗСУ. На записі, ймовірно, солдати РФ відрізають геніталії українського військовополоненого за допомогою канцелярського ножа. Провадження відкрите у зв'язку з порушеннями законів та звичаїв війни.