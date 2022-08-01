Украина надеется освободить Запорожскую область до начала отопительного сезона, — глава ОВА

Без деоккупации городов региона под угрозой окажется отопительный сезон, потому что в некоторых районах области отсутствует газовое снабжение.

Украина надеется освободить Запорожскую область в ближайшее время. Вооруженные силы попытаются сделать это до начала отопительного сезона. Об этом рассказал глава Запорожской областной администрации Александр Старух в интервью изданию "Укринформ".

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По его словам, приблизительный срок, когда это может произойти — 1 сентября и начало отопительного сезона. Старух добавил, что это важно для организации образовательного процесса в регионе. Кроме того, без деоккупации городов Запорожской области под угрозой окажется отопительный сезон.

"Так называемые реперные точки — 1 сентября и начало отопительного сезона. Во-первых, организация образовательного процесса, чтобы дети имели возможность для развития. Во-вторых, без единства сложно будет обеспечить население теплом. Пока газоснабжение отсутствует в Бердянске, Мелитопольском, Васильевском районах", — рассказал глава ОВА.

Вероятность наступления ВС РФ на Запорожье

Александр Старух рассказал, что российская армия 5 месяцев пытается пройти к Запорожью, однако украинские военные держат оборону. По его словам, в марте на подступах к областному центру была выстроена такая модель обороны, чтобы россияне не могли достреливать по городу с РСЗО и пушек.

"Все время роются окопы, строятся опорные пункты. Это сотни километров окопов. Нам помогали в их строительстве все украинские регионы. Плановая работа по усилению обороны области не останавливается ни на один день. Запорожскую область защищает множество мотивированных и сильных бойцов", — добавил чиновник.

Напомним, 1 августа в британской разведке отмечали, что Россия начала перебрасывать значительное количество своих сил из Донбасса на юг Украины, в частности, в Запорожскую область. Россияне определили это направление, как уязвимое.

31 июля в ГУР сообщали, что российские войска отходят из сел Запорожской области. По информации разведки, ВС РФ выводят личный состав с территории двух оккупированных населенных пунктов – Верхний Токмак и Черниговка.