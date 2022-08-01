Україна сподівається звільнити Запорізьку область до початку опалювального сезону, — голова ОВА

Без деокупації міст регіону під загрозою опиниться опалювальний сезон, тому що в деяких районах області немає газового постачання.

Україна сподівається звільнити Запорізьку область найближчим часом. Збройні сили намагатимуться зробити це до початку опалювального сезону. Про це розповів голова Запорізької обласної адміністрації Олександр Старух в інтерв'ю "Укрінформу".

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За його словами, приблизний термін, коли це може статися, — 1 вересня та початок опалювального сезону. Старух додав, що це важливо для організації освітнього процесу в регіоні. Крім того, без деокупації міст Запорізької області під загрозою опиниться опалювальний сезон.

"Так звані реперні точки — 1 вересня та початок опалювального сезону. По-перше, організація освітнього процесу, щоб діти мали можливість для розвитку. По-друге, без єдності складно буде забезпечити населення теплом. Поки що газопостачання відсутнє в Бердянську, Мелітопольському, Василівському районах", — розповів глава ОВА.

Імовірність наступу ЗС РФ на Запоріжжя

Олександр Старух розповів, що російська армія 5 місяців намагається пройти до Запоріжжя, проте українські військові тримають оборону. За його словами, у березні на підступах до обласного центру збудовали таку модель оборони, щоб росіяни не могли дострілювати до міста з РСЗВ і гармат.

"Весь час риють окопи, будують опорні пункти. Це сотні кілометрів окопів. Нам допомагали в їхньому будівництві всі українські регіони. Планова робота щодо посилення оборони області не зупиняється ні на один день. Запорізьку область захищає безліч мотивованих і сильних бійців", — додав чиновник.

Нагадаємо, 1 серпня в британській розвідці зазначали, що Росія почала перекидати значну кількість своїх сил із Донбасу на південь України, зокрема, у Запорізьку область. Росіяни визначили цей напрямок як вразливий.

31 липня в ГУР повідомляли, що російські війська відходять із сіл Запорізької області. За інформацією розвідки, ЗС РФ виводять особовий склад із території двох окупованих населених пунктів — Верхній Токмак і Чернігівка.