Израильская компания помогает спасателям из Украины искать людей под завалами зданий (фото)

Благодаря программе украинские спасатели быстро узнают картину после попадания снарядов ВС РФ в жилые дома и предприятия. Приложение помогло спасти целую семью, которая оказалась в ловушке после попадания ракеты в дом.

Израильская компания Carbyne помогает украинским сотрудникам экстренных служб спасать пострадавших в результате российских обстрелов жилых домов. Об этом сказал в интервью израильскому порталу Ynet генеральный директор компании Амир Элихай.

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Разработанные специалистами компании технологии позволяют экстренным службам получать полную информацию в режиме реального времени, в том числе видео, фотографии и сообщения

С начала полномасштабной войны компания начала активно помогать гражданам Украины.

[ + – ] Системы поиска людей заработали через неделю после начала войны в Украине

"Мы уже длительное время работаем с украинской полицией. В Украине уже реализованы несколько пилотных работ. Когда началась война, я связался с главой Минцифры Михаилов Федоровым и сказал ему, что Carbyne будет рада безвозмездно помочь", – прокомментировал Элихай.

Системы поиска людей заработали через неделю после начала войны, еще неделя ушла на тренинги от сотрудников центра разработки в Украине.

"Мы развернули наши комплексы в 22 центрах, информация со всех районов о попаданиях ракет, разрушенных домах и раненых поступает центральный пункт управления в Киеве. Спасатели могут быстро узнавать всю картину ситуации", – добавил глава компании.

Технологии Carbyne спасли семью из разрушенного дома

Элихай описал случай, когда семья оказалась в ловушке в разрушенном ракетой здании. Спасателям было сложно понять, где находились люди.

Cтоявшие снаружи здания передали видео с места попадания снаряда в полицию. Программа определила, на каком этаже находятся люди и составила маршрут для работы пожарных.

Система способна определять, как глубоко находятся пострадавшие под завалами. Также был случай, когда бомбили завод и было трудно определить местонахождение здания. Технология помогла в этом и спасла жизни.

Carbyne раз в 2 недели беседует с экстренными службами Украины для понимания, насколько четко работает программа.

В конце мая ГСЧС сообщала, что в система Carbyne работает в Полтавской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Николаевской областях.

Компания Carbyne была создана в 2015 году, штаб-квартира находится в Нью-Йорке и центр разработки в Израиле. Более 400 миллионов человек в мире пользуются ее услугами. Сервис компании работает в 21 стране.

Услуга экстренных сообщений ECaaS позволяет добавлять видео, голос и определять местоположение в реальном времени с помощью нескольких строк кода.

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