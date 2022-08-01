Ізраїльська компанія допомагає рятувальникам з України шукати людей під завалами будівель (фото)
Завдяки програмі українські рятувальники швидко отримують картину після влучення снарядів ЗС РФ до житлових будинків та підприємств. Додаток допоміг врятувати цілу родину, яка опинилася у пастці після влучення ракети в будинок.
Ізраїльська компанія Carbyne допомагає українським співробітникам екстрених служб рятувати постраждалих від російських обстрілів житлових будинків. Про це сказав в інтерв'ю ізраїльському порталу Ynet генеральний директор компанії Амір Еліхай.
Розроблені фахівцями компанії технології дозволяють екстреним службам отримувати повну інформацію в режимі реального часу, зокрема відео, фотографії та повідомлення.
З початку повномасштабної війни компанія почала активно допомагати громадянам України.
"Ми вже тривалий час працюємо з українською поліцією. В Україні вже реалізовано кілька пілотних робіт. Коли почалася війна, я зв'язався з головою Мінцифри Михайлов Федоровим і сказав йому, що Carbyne буде рада безплатно допомогти", — прокоментував Еліхай.
Системи пошуку людей запрацювали за тиждень після початку війни, ще тиждень пішов на тренінги від співробітників центру розробки в Україні.
"Ми розгорнули наші комплекси в 22 центрах, інформація з усіх районів про попадання ракет, зруйновані будинки і поранених надходить центральний пункт управління в Києві. Рятувальники можуть швидко дізнаватися про всю картину ситуації", — додав глава компанії.
Технології Carbyne врятували родину зі зруйнованого будинку
Еліхай описав випадок, коли сім'я опинилася в пастці в зруйнованій ракетою будівлі. Рятувальникам було важко зрозуміти, де були люди.
Будівлі, що стояли зовні, передали відео з місця влучення снаряда в поліцію. Програма визначила, на якому поверсі знаходяться люди та склала маршрут для роботи пожежників.
Система здатна визначати, як глибоко перебувають постраждалі під завалами. Також був випадок, коли бомбардували завод і було важко визначити місцезнаходження будівлі. Технологія допомогла у цьому та врятувала життя.
Carbyne раз на два тижні розмовляє з екстреними службами України для розуміння, наскільки чітко працює програма.
Наприкінці травня ДСНС повідомляла, що система Carbyne працює в Полтавській, Одеській, Житомирській, Кіровоградській і Миколаївській областях.
Компанія Carbyne створена у 2015 році, штаб-квартира знаходиться у Нью-Йорку та центр розробки в Ізраїлі. Понад 400 мільйонів людей у світі користуються її послугами. Сервіс компанії працює у 21 країні.
Послуга екстрених повідомлень ECaaS дозволяє додавати відео, голос та визначати місцезнаходження в реальному часі за допомогою кількох рядків коду.
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