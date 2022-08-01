Морпехи ВСУ взяли в плен офицера РФ во время успешного контрнаступления в Херсонской области

Во время успешной атаки украинской армии были пленены всего 11 российских военных, а также ликвидированы или ранены около 20 человек из личного состава российских войск.

Украинские морские пехотинцы за последние сутки взяли в плен 11 российских оккупантов во время успешных контратак в Херсонской области. Об этом сообщают в Командовании морской пехоты в Facebook.

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По информации ведомства, российские оккупанты были взяты в плен во время боя. Среди военнопленных оказался один российский офицер, один прапорщик и еще девять мобилизированных из "ДНР".

"Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы", — отметили в командовании.

Кроме того, украинские подразделения ВМС с помощью артиллерии уничтожили одну вражескую БМП, а также ликвидировали или ранили около 20 человек из личного состава российских войск.

Напомним, 1 августа в ГУР отметили, что Россия перекидывает свои войска в Крым и на юг Украины из-за контрнаступления украинской армии. По данным разведчиков, ВС РФ вывели из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и отправили их в оккупированный Херсон.

29 июля в Офисе генпрокурора сообщили, что начали расследования по факту кастрации российскими военными украинского пленного военнослужащего. В сети появилось видео, на котором солдаты РФ отрезали гениталии у украинского военнопленного канцелярским ножом. Производство открыли по факту нарушения законов и обычаев войны.