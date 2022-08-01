Морпіхи ЗСУ взяли в полон офіцера РФ під час успішного контрнаступу в Херсонській області

Під час успішної атаки української армії взято в полон лише 11 російських військових, а також ліквідовано або поранено близько 20 осіб з особового складу російських військ.

Українські морські піхотинці за останню добу полонили 11 російських окупантів під час успішних контратак у Херсонській області. Про це повідомляють у Командуванні морської піхоти у Facebook.

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За інформацією відомства, російських окупантів взято в полон під час бою. Серед військовополонених опинився один російський офіцер, один прапорщик та ще дев'ять мобілізованих із "ДНР".

"Окупантам, що потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Всі полонені передані до відповідних компетентних органів", — зазначили в командуванні.

Крім того, українські підрозділи ВМС за допомогою артилерії знищили одну ворожу БМП, а також ліквідували або поранили близько 20 осіб з особового складу російських військ.

Нагадаємо, 1 серпня в ГУР зазначили, що Росія перекидає свої війська до Криму та на південь України через контрнаступ української армії. За даними розвідників, ЗС РФ вивели з Донецької області тактичні групи повітрянодесантних військ і відправили їх до окупованого Херсона.

29 липня в Офісі Генпрокурора повідомили, що розпочали розслідування за фактом кастрації російськими військовими українського полоненого військовослужбовця. У мережі з'явилося відео, на якому солдати РФ відрізали геніталії українського військовополоненого канцелярським ножем. Розслідування відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни.