"Точным выстрелом": ВСУ сбили российский беспилотник над Сумской областью (видео)
Как рассказал глава ОВА Дмитрий Живицкий, вражеский БПЛА осуществлял доразведку, чтобы скорректировать войска РФ.
Бойцы Вооруженных сил Украины 31 июля сбили российский беспилотник над Сумской областью. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Воины ВСУ точным выстрелом "приземлили" российский беспилотный летательный аппарат, который должен был осуществить доразведку с целью корректировки вражеских войск", – в частности, написал региональный политик.
Живицкий также опубликовал соответствующее видео с моментом запуска ракеты и снимки, на которых видно остатки вражеского БПЛА.
Напомним, в Украину прибыли немецкие системы РСЗО MARS II. Стоимость этой системы составляет порядка 2,3 млн долларов, в зависимости от комплектации. Дополнительная особенность — дистанционное минирование, то есть минные поля создаются дистанционно.
Ранее Фокус писал, что морпехи ВСУ взяли в плен офицера РФ во время успешного контрнаступления в Херсонской области. Во время успешной атаки украинской армии были пленены всего 11 российских военных, а также ликвидированы или ранены около 20 человек из личного состава российских войск.